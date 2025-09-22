Xbox Series S (500 GB)

Xbox Series S till salu. Behöver väl ingen närmare introduktion. Originaltillbehör följer med, dock inte originalkartong då jag, dum som jag var skickade den på reparation till MS trots att det inte var något fel på den (jag hade ställt in videoläge som min TV inte klarade, epic fail från min sida). Se bild på att MS har kollat den och att allt är grönt. Inköpt 2021 så ingen garanti kvar, men i gott men använt skick.

Finns i Lund. Skickar gärna om du står för frakten. Inga skambud tack, redan lagt priset på en lägre nivå än tex Blocket.

