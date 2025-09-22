Kan någon förklara hosts

Tja.

Kunnig datoranvändare, klickar inte på konstiga länkar etc.

Min setup för säkerhet är:

Bitdefender free antivirus samt

Tiny firewall

Jag har i firewall satt prevent/gör inget i hosts filen.

Ändå får jag upp i HitmanPro problem i just hosts filen.

Jag infogar den jag fixade för några dagar sedan. Samt den jag nu har...

Vad fan är hosts och varför säger hitman att det är "compromised / hardcoded @ 0.0.0.0

Tack.

Fixad hosts 20/9:

________________________________________________________________

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

____________________________________________________________________________________

Den jag har nu, trots tiny wall prevent.

22/9 (Wall of text....)

_______________________________________________________________________________________

# This MVPS HOSTS file is a free download from: #

# http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm #

# #

# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #

# or anything after the # symbol on the same line #

# #

# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #

# #

#**********************************************************#

# -------------- Updated: March-06-2021 ------------------ #

#**********************************************************#

# #

127.0.0.1 localhost

::1 localhost #[IPv6]







0.0.0.0 www.zedo.com #[Adware.RaxSearch]

# [Zero Lag][AS20093][68.71.240.0 - 68.71.255.255]

0.0.0.0 rt.udmserve.net

# [Zero Lag][AS20093][72.37.216.0 - 72.37.217.255]

0.0.0.0 www.stickylogic.com

# [end of entries generated by MVPS HOSTS]

______________________________________________________________________________________