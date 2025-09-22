Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Kan någon förklara hosts

Kan någon förklara hosts

Tja.
Kunnig datoranvändare, klickar inte på konstiga länkar etc.

Min setup för säkerhet är:
Bitdefender free antivirus samt
Tiny firewall

Jag har i firewall satt prevent/gör inget i hosts filen.
Ändå får jag upp i HitmanPro problem i just hosts filen.

Jag infogar den jag fixade för några dagar sedan. Samt den jag nu har...

Vad fan är hosts och varför säger hitman att det är "compromised / hardcoded @ 0.0.0.0

Tack.

Fixad hosts 20/9:
________________________________________________________________
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

____________________________________________________________________________________

Den jag har nu, trots tiny wall prevent.
22/9 (Wall of text....)

_______________________________________________________________________________________
# This MVPS HOSTS file is a free download from: #
# http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm #
# #
# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #
# or anything after the # symbol on the same line #
# #
# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #
# #
#**********************************************************#
# -------------- Updated: March-06-2021 ------------------ #
#**********************************************************#
# #
# Disclaimer: this file is free to use for personal use #
# only. Furthermore it is NOT permitted to copy any of the #
# contents or host on any other site without permission or #
# meeting the full criteria of the below license terms. #
# #
# This work is licensed under the Creative Commons #
# Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. #
# https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ #
# #
# License info for commercial purposes contact Winhelp2002 #

127.0.0.1 localhost

::1 localhost #[IPv6]

______________________________________________________________________________________

Jag har tagit bort hundratals rader p.g.a. Sweclockers

Är detta normalt?

Hosts-filen refererar om url:er kan man väl säga. Istället för att "ad.a8.net" tillåts kontakta sin vanliga ip-adress, så "highjackar" Windows förfrågan och skickar om den till den ip-adress som står i hosts-filen, så kommer "ad.a8.net" inte kunna kontakta sin server, och inga av deras reklam kommer kunna visas.

Skrivet av m4gnify:

Hosts-filen refererar om url:er kan man väl säga. Istället för att "ad.a8.net" tillåts kontakta sin vanliga ip-adress, så "highjackar" Windows förfrågan och skickar om den till den ip-adress som står i hosts-filen, så kommer "ad.a8.net" inte kunna kontakta sin server, och inga av deras reklam kommer kunna visas.

Gå till inlägget

Fattar typ det.

Men;
" This MVPS HOSTS file is a free download from: #
# http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm #
# #
# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #
# or anything after the # symbol on the same line #
# #
# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #
# #
#**********************************************************#
# -------------- Updated: March-06-2021 ------------------ #

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prevent changes to hosts file, verkar som tinywall inte fixar det då?

Något att vara orolig över eller bara köra på?

Jag har inte varit inne på ens 5% av dessa "sidor" på två dagar...
Verkligen mörkrädd.

Skrivet av Falcon:

Fattar typ det.

Men;
" This MVPS HOSTS file is a free download from: #
# http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm #
# #
# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #
# or anything after the # symbol on the same line #
# #
# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #
# #
#**********************************************************#
# -------------- Updated: March-06-2021 ------------------ #

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prevent changes to hosts file, verkar som tinywall inte fixar det då?

Något att vara orolig över eller bara köra på?

Gå till inlägget

Så länge allt du gör och använder fungerar som det ska så har du inget alls att vara orolig över. MVPS är bara en fördefinierad hosts-fil du kan ladda ner. Den körs då som en system-wide adblocker typ. Lär inte fungera på allt och överallt. Men din dator är inte "compromised", jag gissar att Hitman bara reagerar på att den är ändrad från default.

