Kan någon förklara hosts
Tja.
Kunnig datoranvändare, klickar inte på konstiga länkar etc.
Min setup för säkerhet är:
Bitdefender free antivirus samt
Tiny firewall
Jag har i firewall satt prevent/gör inget i hosts filen.
Ändå får jag upp i HitmanPro problem i just hosts filen.
Jag infogar den jag fixade för några dagar sedan. Samt den jag nu har...
Vad fan är hosts och varför säger hitman att det är "compromised / hardcoded @ 0.0.0.0
Tack.
Fixad hosts 20/9:
________________________________________________________________
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost
____________________________________________________________________________________
Den jag har nu, trots tiny wall prevent.
22/9 (Wall of text....)
_______________________________________________________________________________________
# This MVPS HOSTS file is a free download from: #
# http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm #
# #
# Notes: The Operating System does not read the "#" symbol #
# or anything after the # symbol on the same line #
# #
# This *must* be the first line: 127.0.0.1 localhost #
# #
#**********************************************************#
# -------------- Updated: March-06-2021 ------------------ #
#**********************************************************#
# #
# Disclaimer: this file is free to use for personal use #
# only. Furthermore it is NOT permitted to copy any of the #
# contents or host on any other site without permission or #
# meeting the full criteria of the below license terms. #
# #
# This work is licensed under the Creative Commons #
# Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. #
# https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ #
# #
# License info for commercial purposes contact Winhelp2002 #
127.0.0.1 localhost
::1 localhost #[IPv6]
# [Start of entries generated by MVPS HOSTS]
#
# [Misc A - Z]
0.0.0.0 fr.a2dfp.net
0.0.0.0 mfr.a2dfp.net
0.0.0.0 ad.a8.net
0.0.0.0 asy.a8ww.net
0.0.0.0 static.a-ads.com
0.0.0.0 abcstats.com
0.0.0.0 track.acclaimnetwork.com
0.0.0.0 csh.actiondesk.com
0.0.0.0 ads.activepower.net
0.0.0.0 app.activetrail.com
0.0.0.0 ad2games.com
0.0.0.0 adadvisor.net
0.0.0.0 www.adchimp.com
0.0.0.0 pixel.adcrowd.com
0.0.0.0 ct1.addthis.com
0.0.0.0 static.uk.addynamo.com
0.0.0.0 adexc.net
0.0.0.0 static.adfclick1.com
0.0.0.0 server.adformdsp.net
0.0.0.0 s.adframesrc.com
0.0.0.0 media.adfrontiers.com
0.0.0.0 www.adgitize.com
0.0.0.0 www.ad-groups.com #[Ban Man Pro Banner Code]
0.0.0.0 adgrx.com
0.0.0.0 adhall.com
0.0.0.0 adhitzads.com
0.0.0.0 aj.adjungle.com
0.0.0.0 adserver-e7.com
0.0.0.0 n.admagnet.net
0.0.0.0 admedia.com
0.0.0.0 w.admedia.com
0.0.0.0 cdn.admixer.net
0.0.0.0 run.admost.com
0.0.0.0 ads.adnet.am
0.0.0.0 ad.adnet.biz #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 adnet.com.ua
0.0.0.0 www.ad-net.co.uk
0.0.0.0 srv.adngin.com
0.0.0.0 ad.adnow.com
0.0.0.0 speednetwork14.adk2.co
0.0.0.0 cdn.oas-c17.adnxs.com
0.0.0.0 tt11.adobe.com
0.0.0.0 ace.adoftheyear.com
0.0.0.0 img.adplan-ds.com
0.0.0.0 ab.adpro.com.ua
0.0.0.0 adroll.com
0.0.0.0 vu.adschoom.com
0.0.0.0 mg.adskeeper.co.uk
0.0.0.0 content.adspynet.com
0.0.0.0 engine.adspynet.com
0.0.0.0 ads.adsready.com
0.0.0.0 www.adrotate.net
0.0.0.0 adrunnr.com
0.0.0.0 v2.adsbookie.com
0.0.0.0 fusion.adtoma.com
0.0.0.0 track.adtraction.com
0.0.0.0 core.adunity.com
0.0.0.0 adscendmedia.com
0.0.0.0 adserver-voice-online.co.uk
0.0.0.0 ad.ad-srv.net
0.0.0.0 static.ads-twitter.com
0.0.0.0 ad.adtoma.com
0.0.0.0 www.adtrade.net
0.0.0.0 www.adultcommercial.net
0.0.0.0 adultmoneymakers.com
0.0.0.0 tracking.adultsense.com
0.0.0.0 ad.aduserver.com
0.0.0.0 adve.net
0.0.0.0 www.advertlets.com
0.0.0.0 ads.advertise.net
0.0.0.0 ad.adverticum.net
0.0.0.0 img.adverticum.net
0.0.0.0 imgs.adverticum.net
0.0.0.0 www.advertising365.com
0.0.0.0 ad.advertstream.com
0.0.0.0 chart.advinion.com
0.0.0.0 events.adwidecenter.com
0.0.0.0 www.adwidecenter.com
0.0.0.0 serve.adworldmedia.com
0.0.0.0 affbeat.com
0.0.0.0 affiliate.affdirect.com
0.0.0.0 ads.affiliateclub.com
0.0.0.0 affiliategroove.com
0.0.0.0 banners.affiliatefuture.com
0.0.0.0 js.affiliatelounge.com
0.0.0.0 record.affiliatelounge.com
0.0.0.0 web1.affiliatelounge.com
0.0.0.0 ads.afraccess.com
0.0.0.0 stats.agentinteractive.com
0.0.0.0 w.ahalogy.com
0.0.0.0 ac.ajur.info #[WebBug]
0.0.0.0 openx.ajur.info
0.0.0.0 adlik2.akavita.com
0.0.0.0 spotxchange-a.akamaihd.net
0.0.0.0 adservice.aliexpress.com
0.0.0.0 bokee.allyes.com
0.0.0.0 eastmoney.allyes.com
0.0.0.0 sroomafp.allyes.com
0.0.0.0 tom.allyes.com
0.0.0.0 yeskyafp.allyes.com
0.0.0.0 ad.altervista.org
0.0.0.0 pqwaker.altervista.org
0.0.0.0 altmedia101.com
0.0.0.0 adtools2.amakings.com
0.0.0.0 ad.amgdgt.com
0.0.0.0 vfdeprod.amobee.com
0.0.0.0 widgets.amung.us
0.0.0.0 whos.amung.us #[WebBug]
0.0.0.0 analytics.analytics-egain.com
0.0.0.0 cloud-us.analytics-egain.com
0.0.0.0 www.anastasiasaffiliate.com
0.0.0.0 advert.ananzi.co.za
0.0.0.0 advert2.ananzi.co.za
0.0.0.0 box.anchorfree.net
0.0.0.0 rpt.anchorfree.net
0.0.0.0 www.anticlown.com
0.0.0.0 antventure.com
0.0.0.0 webtracker.apicasystem.com
0.0.0.0 junior.apk.net
0.0.0.0 five.partner.archive-it.org
0.0.0.0 ads.aspalliance.com
0.0.0.0 www.astalavista.us
0.0.0.0 atemda.com
# 0.0.0.0 rules.atgsvcs.com #[affects banking]
0.0.0.0 ads.auctionads.com
0.0.0.0 ad.auditude.com
0.0.0.0 d.audienceiq.com
0.0.0.0 ads.autotrader.com
0.0.0.0 adserving.autotrader.com
0.0.0.0 profiling.avandor.com
0.0.0.0 avantlink.com
0.0.0.0 www.avantlink.com
0.0.0.0 rev.avsforum.com
0.0.0.0 analytics.aweber.com
# 0.0.0.0 clicks.aweber.com #[affects newsletters]
# [B]
0.0.0.0 banerator.net
0.0.0.0 www.banner-rotation.com
0.0.0.0 match.basebanner.com
0.0.0.0 ad.batanga.com
0.0.0.0 go.arbopl.bbelements.com
0.0.0.0 bbcdn.go.arbopl.bbelements.com
0.0.0.0 go.eu.bbelements.com
0.0.0.0 api.bttrack.com
0.0.0.0 t.bbtrack.net
0.0.0.0 ads.be2hand.com
0.0.0.0 app.beanstalkdata.com
0.0.0.0 www.beead.co.uk
0.0.0.0 tracker.beezup.com
0.0.0.0 www.belstat.com
0.0.0.0 imstore.bet365affiliates.com
0.0.0.0 oddbanner.bet-at-home.com
0.0.0.0 banners.betcris.com
0.0.0.0 ads.betfair.com
0.0.0.0 banner.betfred.com
0.0.0.0 ad.beritasatumedia.com
0.0.0.0 www.bettertextads.com
0.0.0.0 ads.bgfree.com
0.0.0.0 banners.bgmaps.com
0.0.0.0 bgtop100.com
0.0.0.0 ads.bgtop.net
0.0.0.0 adsby.bidtheatre.com
0.0.0.0 bighop.com
0.0.0.0 api.bigmobileads.com
0.0.0.0 banex.bikers-engine.com
0.0.0.0 view.binlayer.com
0.0.0.0 ads.biscom.net
0.0.0.0 dc.bizjournals.com
0.0.0.0 ads2.blastro.com
0.0.0.0 ads3.blastro.com
0.0.0.0 blekko.com
0.0.0.0 ads.blizzard.com
0.0.0.0 ads.blog.com
0.0.0.0 www.blogcatalog.com
0.0.0.0 blogcounter.com
0.0.0.0 ads.blogdrive.com
0.0.0.0 ads.blogherads.com
0.0.0.0 pcbutts1-therealtruth.blogspot.com
0.0.0.0 ads.blogtalkradio.com
0.0.0.0 adserver.bloodhorse.com
0.0.0.0 stats.bluebillywig.com
0.0.0.0 watershed.bm23.com
0.0.0.0 t.bmmetrix.com
0.0.0.0 www.bmmetrix.com #[WebBug][Tracking.Cookie]
0.0.0.0 ads.boardtracker.com
0.0.0.0 ranks.boardtracker.com
0.0.0.0 ads.boerse-express.com
0.0.0.0 config1.veinteractive.com
0.0.0.0 logliberation.xiti.com
0.0.0.0 logp.xiti.com
0.0.0.0 logp2.xiti.com
0.0.0.0 logp3.xiti.com
0.0.0.0 logs1122.xiti.com
0.0.0.0 logs1125.xiti.com
0.0.0.0 logs1204.xiti.com
0.0.0.0 logs1242.xiti.com
0.0.0.0 logv1.xiti.com
0.0.0.0 logv2.xiti.com
0.0.0.0 logv3.xiti.com
0.0.0.0 logv4.xiti.com
0.0.0.0 logv5.xiti.com
0.0.0.0 logv6.xiti.com
0.0.0.0 logv7.xiti.com
0.0.0.0 logv8.xiti.com
0.0.0.0 logv9.xiti.com
0.0.0.0 logv10.xiti.com
0.0.0.0 logv11.xiti.com
0.0.0.0 logv12.xiti.com
0.0.0.0 logv13.xiti.com
0.0.0.0 logv14.xiti.com
0.0.0.0 logv16.xiti.com
0.0.0.0 logv17.xiti.com
0.0.0.0 logv18.xiti.com #[WebBug]
0.0.0.0 logv19.xiti.com
0.0.0.0 logv20.xiti.com
0.0.0.0 logv21.xiti.com
0.0.0.0 logv22.xiti.com
0.0.0.0 logv23.xiti.com
0.0.0.0 logv24.xiti.com
0.0.0.0 logv25.xiti.com
0.0.0.0 logv26.xiti.com
0.0.0.0 logv27.xiti.com
0.0.0.0 logv28.xiti.com
0.0.0.0 logv29.xiti.com
0.0.0.0 logv30.xiti.com
0.0.0.0 logv31.xiti.com
0.0.0.0 logv32.xiti.com
0.0.0.0 logv143.xiti.com
0.0.0.0 logv144.xiti.com
0.0.0.0 logv145.xiti.com
0.0.0.0 www.xiti.com
# [AppNexus][AS29990][185.33.222.0 - 185.33.223.255]
0.0.0.0 secure-ams.adnxs.com
# [AppNexus][AS29990][204.13.192.0 - 204.13.199.255]
0.0.0.0 rb.adnxs.com
0.0.0.0 ib.reachjunction.com
# [AppNexus / Bandcon][AS29990][8.12.224.0 - 8.12.239.255]
# 0.0.0.0 ib.adnxs.com #[affects Microsoft site]
0.0.0.0 photobucket.adnxs.com
0.0.0.0 secure.adnxs.com
0.0.0.0 ym.adnxs.com
0.0.0.0 action.media6degrees.com
0.0.0.0 ag.yieldoptimizer.com
# [AppNexus / Bandcon][AS29990][8.19.16.0 - 8.19.31.255]
0.0.0.0 ads.brand.net
0.0.0.0 load.exelator.com
0.0.0.0 ad.himediadx.com
0.0.0.0 action.mathtag.com
0.0.0.0 cspix.media6degrees.com
0.0.0.0 secure.media6degrees.com
0.0.0.0 tag.yieldoptimizer.com
# [AppNexus][AS29990][64.208.0.0 - 64.209.127.255]
0.0.0.0 b.adnxs.com
0.0.0.0 nym1.b.adnxs.com
0.0.0.0 gam.adnxs.com
0.0.0.0 ad.dedicatedmedia.com
0.0.0.0 ads.matiro.com
0.0.0.0 ads.q1media.com
0.0.0.0 ads.reduxmediagroup.com
0.0.0.0 ad.retargeter.com
# [AppNexus][AS29990][68.67.128.0 - 68.67.191.255]
0.0.0.0 go.accmgr.com
0.0.0.0 advs.adgorithms.com
0.0.0.0 ad2.adnetwork.net
0.0.0.0 ib.adnxs.com
0.0.0.0 mob.adnxs.com
0.0.0.0 nym1.ib.adnxs.com
0.0.0.0 nym1-ib.adnxs.com
0.0.0.0 sin1.g.adnxs.com
0.0.0.0 go.adversal.com
0.0.0.0 rtb-ads.avazu.net
0.0.0.0 optimizedby.brealtime.com
0.0.0.0 ads.captifymedia.com
0.0.0.0 x.clickcertain.com
0.0.0.0 ads.clovenetwork.com
0.0.0.0 ads.cpxinteractive.com
0.0.0.0 ads.digitalthrottle.com
0.0.0.0 ads.exactdrive.com
0.0.0.0 ads.gamned.com
0.0.0.0 tag.gayadnetwork.com
0.0.0.0 ad.imediaaudiences.com
0.0.0.0 secure-id.impressiondesk.com
0.0.0.0 tk.ads.mmondi.com
0.0.0.0 ad.netcommunities.com
0.0.0.0 ads.networkhm.com
0.0.0.0 ads.pubsqrd.com
0.0.0.0 ads.sonital.com
0.0.0.0 ads.sonobi.com
0.0.0.0 ads.vntsm.com
0.0.0.0 an.z5x.net
# [Appserve][AS23376][64.241.102.160 - 64.241.102.191]
# [Aruba][AS31034][62.149.128.0 - 62.149.159.255]
0.0.0.0 www.infotelsrl.com
0.0.0.0 www.juiceadv.com
0.0.0.0 www.prdirectory.biz
0.0.0.0 ads.vjaffiliates.com
# [Aruba][AS31034][95.110.200.0 - 95.110.207.255]
0.0.0.0 srv.juiceadv.com
# [Asp Ltd][AS35480][193.192.48.0 - 193.192.49.255]
0.0.0.0 espresso-reklam.eu
0.0.0.0 openx.imoti.net
0.0.0.0 rot2.imoti.net
0.0.0.0 pagead.topobiavi.com
0.0.0.0 uppyads.com
# [Aufeminin.com][AS39894][185.86.136.0 - 185.86.139.255]
0.0.0.0 ww651.smartadserver.com
# [Aufeminin.com][AS39894][91.103.136.0 - 91.103.140.255]
0.0.0.0 securite.01net.com
0.0.0.0 smart.hola.com
0.0.0.0 ads.horyzon-media.com
0.0.0.0 www.meetic-partners.com
0.0.0.0 ad.prismamediadigital.com
0.0.0.0 ads.publicidad.net
# [Awknet Communications][AS17048][69.42.208.0 - 69.42.223.255]
0.0.0.0 adtegrity.com
0.0.0.0 www.adtegrity.com
# [Axill][72.3.140.224 - 72.3.140.231]
0.0.0.0 www.axill.com
# [Axill Europe][AS41813][84.45.63.0 - 84.45.70.255]
0.0.0.0 www.globe7.com
# [Bay Area / Visistat][AS7151][209.128.64.0 - 209.128.127.255]
0.0.0.0 stats.sa-as.com
0.0.0.0 stats.visistat.com
# [Bay Area / Veruta][AS7151][72.172.176.0 - 72.172.191.255]
0.0.0.0 adserver.veruta.com
# [Beanfield][AS21949][206.223.160.0 - 206.223.191.255]
0.0.0.0 ard.sexplaycam.com
0.0.0.0 flashbanners.static.ard.sexplaycam.com
0.0.0.0 ard.xxxblackbook.com
0.0.0.0 flashbanners.static.ard.xxxblackbook.com
0.0.0.0 geo.xxxblackbook.com
0.0.0.0 static.ard.xxxblackbook.com
# [Beanfield][AS21949][76.9.192.0 - 76.9.223.255]
0.0.0.0 ard.sweetdiscreet.com
# [Bell Canada][AS6539][216.18.0.0 - 216.18.127.255]
0.0.0.0 api.nrelate.com
# [Bell Globemedia Interactive][AS10808][199.246.60.0 - 199.246.71.255]
0.0.0.0 adcounter.theglobeandmail.com
0.0.0.0 adrates.theglobeandmail.com
0.0.0.0 ecestats.theglobeandmail.com
0.0.0.0 ece5stats1.theglobeandmail.com
0.0.0.0 visit.theglobeandmail.com
# [Bellona][AS3.343][193.107.164.0 - 193.107.167.255]
0.0.0.0 active.hit.stat24.com
0.0.0.0 home.hit.stat24.com
0.0.0.0 lt3.hit.stat24.com
0.0.0.0 nl4.hit.stat24.com
0.0.0.0 pro.hit.stat24.com
0.0.0.0 redefine.hit.stat24.com
0.0.0.0 redefine2.hit.stat24.com
0.0.0.0 ru2.hit.stat24.com
0.0.0.0 s1.hit.stat24.com
0.0.0.0 s2.hit.stat24.com
0.0.0.0 s3.hit.stat24.com
0.0.0.0 s4.hit.stat24.com
0.0.0.0 ua1.hit.stat24.com
0.0.0.0 ua2.hit.stat24.com
0.0.0.0 ua3.hit.stat24.com
0.0.0.0 ua4.hit.stat24.com
0.0.0.0 ua5.hit.stat24.com
0.0.0.0 uk4.hit.stat24.com
0.0.0.0 www.stat24.com
# [Beyond The Network][AS3491][205.252.0.0 - 205.252.255.255]
0.0.0.0 clicktrace.info
0.0.0.0 protect-x.com
# [Beyond The Network][AS3491][207.176.0.0 - 207.176.127.255]
0.0.0.0 www.homeoffun.com
# [Beyond The Network][AS3491][207.226.0.0 - 207.226.255.255]
0.0.0.0 img.royal-cash.com
0.0.0.0 adds1.trafflow.com
0.0.0.0 tds.trafflow.com
0.0.0.0 banners.truecash.com
0.0.0.0 ads.ynot.com
# [Beyond The Network][209.8.0.0 - 209.9.255.255]
0.0.0.0 ads.svnt.com
# [Beyond The Network][63.216.0.0 - 63.223.255.255]
0.0.0.0 bannersgomlm.buildreferrals.com
0.0.0.0 adds.trafflow.com
0.0.0.0 feed.trafflow.com
0.0.0.0 freeimghost.trafflow.com #[Spamdexing]
# [Bezeq][AS8551][62.219.0.0 - 62.219.21.255]
0.0.0.0 service1.predictad.com
0.0.0.0 service2.predictad.com
# [Bezeq][AS8551][82.80.204.0 - 82.80.239.255]
0.0.0.0 geo.widdit.com
# [Bigmir][AS39468][193.239.68.0 - 193.239.71.255]
0.0.0.0 ad0.bigmir.net
0.0.0.0 ad1.bigmir.net
0.0.0.0 ad4.bigmir.net
0.0.0.0 ad5.bigmir.net
0.0.0.0 ad6.bigmir.net
0.0.0.0 ad7.bigmir.net
0.0.0.0 adi.bigmir.net
0.0.0.0 c.bigmir.net #[WebBug]
0.0.0.0 i.bigmir.net
# [Big Pipe][AS6327][74.3.128.0 - 74.3.191.255]
0.0.0.0 t.nrelate.com
# [Bitgravity][AS40009][208.67.232.0 - 208.67.239.255]
0.0.0.0 bitcast-a.v1.iad1.bitgravity.com
0.0.0.0 ads.devicebondage.com
0.0.0.0 ads.fuckingmachines.com
0.0.0.0 ads.hogtied.com
0.0.0.0 ads.publicdisgrace.com
0.0.0.0 ads.sexandsubmission.com
0.0.0.0 ads.thetrainingofo.com
0.0.0.0 ads.whippedass.com
# [Blinkx][AS14743][69.25.102.0 - 69.25.102.255]
0.0.0.0 bbtv.blinkx.com #[Trojan.Win32.Agent.wif]
# [BlueConnex / Eukhost-ltd][AS29550][91.186.31.0 - 91.186.31.255]
0.0.0.0 ads.uknetguide.co.uk
# [Blue Gravity][AS15171][64.255.0.0 - 64.255.63.255]
0.0.0.0 www.bigpenisguide.com
0.0.0.0 fastwebcounter.com
0.0.0.0 stats.ozwebsites.biz
# [Bluehost][74.220.192.0 - 74.220.223.255]
0.0.0.0 www.yrals.com #[WebBug]
# [Broadband Enterprises][AS3561][64.15.238.64 - 64.15.238.127]
0.0.0.0 addirector.vindicosuite.com
0.0.0.0 web.vindicosuite.com #[WebBug]
# [Broadbandone][AS13645][64.135.0.0 - 64.135.127.255]
0.0.0.0 ads.crawler.com
0.0.0.0 ads.websearch.com
# [Broadbandone][AS13645][75.119.128.0 - 75.119.191.255]
0.0.0.0 tracking.godatafeed.com
# [BroadRiver][AS13703][208.52.128.0 - 208.52.191.255]
0.0.0.0 www.cbeckads.com
0.0.0.0 atrd.netmng.com
0.0.0.0 brnys.netmng.com
0.0.0.0 com-kia.netmng.com
0.0.0.0 com-kodak.netmng.com
0.0.0.0 com-mitsubishi.netmng.com
0.0.0.0 com-morningstar.netmng.com
0.0.0.0 com-vw.netmng.com
0.0.0.0 dms.netmng.com
0.0.0.0 nbcustr.netmng.com
0.0.0.0 vw.netmng.com
# [BroadRiver][AS13703][63.135.160.0 - 63.135.175.255]
0.0.0.0 a.netmng.com
0.0.0.0 display.digitalriver.com
# [Bso Network][AS31216][89.30.126.0 - 89.30.126.255]
0.0.0.0 tracking.tomsguide.com
0.0.0.0 tracking.tomshardware.com
# [Bulgarian Teleco][AS8866][46.10.0.0 - 46.10.255.255]
0.0.0.0 ads.bl-consulting.net
# [Businessnet][AS13093][192.118.72.0 - 192.118.75.255]
0.0.0.0 dclk.themarker.com
# [Casalemedia][AS27381][192.40.32.0 - 192.40.39.255]
0.0.0.0 a1589.casalemedia.com
0.0.0.0 a1653.casalemedia.com
0.0.0.0 a1664.casalemedia.com
0.0.0.0 a1681.casalemedia.com
# [Cash4Downloads][CidHelp Group][67.15.107.168]
0.0.0.0 c4dl.com
0.0.0.0 www.c4dl.com
0.0.0.0 www.cash4downloads.com
# [C4L][AS25577][109.104.96.0 - 109.104.127.255]
0.0.0.0 adserver.merciless.localstars.com
# [C4L][AS25577][82.197.70.0 - 82.197.70.127]
0.0.0.0 statto.plus8.net
# [C4L / Globalcharge-net][AS25577][84.45.71.0 - 84.45.71.255]
0.0.0.0 www.globalcharge.com
# [California Regional / i-Serve][AS10439][71.6.128.0 - 71.6.255.255]
0.0.0.0 pluto.adcycle.com
0.0.0.0 www.adcycle.com
0.0.0.0 www.exchange-it.com
0.0.0.0 media.exchange-it.com
0.0.0.0 metacount.com
0.0.0.0 stats.metacount.com
0.0.0.0 www.metacount.com
0.0.0.0 popunder.com
0.0.0.0 media.popunder.com
0.0.0.0 www.popunder.com
0.0.0.0 www.rkdms.com
# [Calpop.com / Airlinereservations.com][206.125.40.0 - 206.125.47.255]
0.0.0.0 engine.phn.doublepimp.com
0.0.0.0 cdn.engine.phn.doublepimp.com
0.0.0.0 rts.pgmediaserve.com
0.0.0.0 rts.revfusion.net
# [Calpop.com / Airlinereservations.com][AS7796][208.70.72.0 - 208.70.79.255]
0.0.0.0 ad.bnmla.com
# [Calpop.com / Atmlink][AS7796][216.240.128.0 - 216.240.159.255]
0.0.0.0 rts.phn.doublepimp.com
# [Calpop.com][AS7796][64.27.0.0 - 64.27.31.255]
0.0.0.0 web.adblade.com
0.0.0.0 www.adsupply.com
0.0.0.0 ad1.adtitan.net
0.0.0.0 doublepimp.com
0.0.0.0 ad1.doublepimp.com
0.0.0.0 ad2.doublepimp.com
0.0.0.0 dev.doublepimp.com
0.0.0.0 rts.doublepimp.com
0.0.0.0 ad3.linkbucks.com
0.0.0.0 www.linkbucks.com
0.0.0.0 gk.rts.sparkstudios.com
# [Caronet][AS13618][174.34.224.0 - 174.34.255.255]
0.0.0.0 cdn.zeusclicks.com
# [Caronet / Aebn][74.81.184.0 - 74.81.185.255]
0.0.0.0 hostedbannerads.aebn.net
0.0.0.0 realtouchbannerwidget.aebn.net
# [Caronet][74.81.187.56 - 74.81.187.63]
0.0.0.0 affiliate.blucigs.com
0.0.0.0 bluhostedbanners.blucigs.com
# [Caronet][76.76.4.0 - 76.76.5.255]
0.0.0.0 ads.kaktuz.net
# [Caronet][76.76.8.0 - 76.76.9.255]
0.0.0.0 ads.bnmedia.com
0.0.0.0 ieginc.com
0.0.0.0 ads.iwangmedia.com
0.0.0.0 banners.rexmag.com
# [Carpathia Hosting][AS29748][209.222.128.0 - 209.222.159.255]
# [Carpathia Hosting][AS15226][66.197.0.0 - 66.197.127.255]
0.0.0.0 webstats.oanda.com
# [Casale Media][Comspec Communications]
0.0.0.0 casalemedia.com
0.0.0.0 a407.casalemedia.com
0.0.0.0 as.casalemedia.com #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 b.casalemedia.com
0.0.0.0 c.casalemedia.com
0.0.0.0 i.casalemedia.com
0.0.0.0 img.casalemedia.com
0.0.0.0 js.casalemedia.com
0.0.0.0 r.casalemedia.com
0.0.0.0 ssum-sec.casalemedia.com
0.0.0.0 www.casalemedia.com
0.0.0.0 www.oofun.com
0.0.0.0 00fun.com #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 www.00fun.com
# [Castle Access][AS22489][69.43.160.0 - 69.43.160.255]
0.0.0.0 park.above.com
0.0.0.0 www.needmorehits.com
0.0.0.0 openx.trellian.com
# [Cat Idc2][AS9931][122.155.160.0 - 122.155.191.255]
0.0.0.0 banner.synergy-e.com
0.0.0.0 smart.synergy-e.com
0.0.0.0 stat.synergy-e.com #[Piwik.Analytics]
0.0.0.0 unitus.synergy-e.com
# [CBS Interactive / CNET Networks]
0.0.0.0 stat.fengniao.com
0.0.0.0 ads.webshots.com
# [Cdnetworks][AS36408][14.0.32.0 - 14.0.63.255]
0.0.0.0 widget.perfectmarket.com
# [Cdnetworks][AS36408][103.4.200.0 - 103.4.203.255]
# [Cdnetworks][AS36408][151.249.93.0 - 151.249.93.255]
0.0.0.0 vht.tradedoubler.com
# [Cdnetworks][AS36408][174.35.0.0 - 174.35.127.255]
0.0.0.0 cdn.clicktale.net
0.0.0.0 d-cache.microadinc.com
0.0.0.0 media.netrefer.com
0.0.0.0 media2.netrefer.com
# [Cdnetworks][AS36408][61.110.192.0 - 61.110.255.255]
0.0.0.0 js.octopuspop.com
# [Cerfnet][AS4269][63.240.0.0 - 63.242.255.255]
0.0.0.0 activity.serving-sys.com
0.0.0.0 bs.serving-sys.com #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 datacapture.serving-sys.com
# [China Telecom / Chinanet][AS4812][180.152.0.0 - 180.159.255.255]
0.0.0.0 dwtracking.sdo.com
# [China Telecom / Qunying][AS4134][59.34.148.0 - 59.34.148.255]
0.0.0.0 wwv.onetad.com
# [China Telecom / Chinanet][222.64.0.0 - 222.79.255.255]
0.0.0.0 stat1.vipstat.com
# [China Telecom / Chinanet][59.52.0.0 - 61.152.255.255]
0.0.0.0 goldbye.vicp.net
# [Choopa][AS20473][108.61.3.160 - 108.61.3.167]
0.0.0.0 thetop.be
# [Choopa][AS11508][208.167.224.0 - 208.167.255.255]
0.0.0.0 www.aptrafficnetwork.com
0.0.0.0 ads.gameservers.com
0.0.0.0 as.pmates.com
0.0.0.0 banners.videosz.com
0.0.0.0 feeds.videosz.com
# [Choopa][AS20473][209.222.0.0 - 209.222.31.255]
0.0.0.0 jsg.dt07.net
0.0.0.0 imgg.dt07.net
0.0.0.0 video-pomp.com
# [Choopa][216.155.128.0 - 216.155.159.255]
0.0.0.0 ad.abum.com
0.0.0.0 www.epicgameads.com
0.0.0.0 www.freepornsubmits.com
0.0.0.0 banners.thirdmovies.com
0.0.0.0 ads.videosz.com
0.0.0.0 404.xxxymovies.com
0.0.0.0 delivery.yourfuckbook.com
0.0.0.0 ads.ztod.com
0.0.0.0 banners.ztod.com
0.0.0.0 tools.ztod.com
# [Choopa][AS20473][45.63.0.0 - 45.63.127.255]
# [Choopa][64.237.32.0 - 64.237.63.255]
0.0.0.0 ads.adgoto.com
0.0.0.0 banners.adgoto.com
0.0.0.0 v2.adgoto.com
0.0.0.0 www.mm26.com
# [Choopa][AS20473][66.55.128.0 - 66.55.159.255]
0.0.0.0 longtraffic.com
0.0.0.0 adv.sexcounter.com #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 cs.sexcounter.com
# [Choopa][66.55.139.0 - 66.55.139.255]
0.0.0.0 ads.asredas.com
# [Choopa][68.232.160.0 - 68.232.191.255]
# [Chunghwa Telecom][AS3462][210.242.128.0 - 210.242.255.255]
0.0.0.0 secure-yt.imrworldwide.com
# [ClaraNET][AS8426][95.0.0.0 - 95.255.255.255]
0.0.0.0 3amcouk.skimlinks.com
0.0.0.0 bikeforumsnet.skimlinks.com
0.0.0.0 complexcom.skimlinks.com
0.0.0.0 dirtytalk101com.skimlinks.com
0.0.0.0 freeforumsorg.skimlinks.com
0.0.0.0 handbagcom.skimlinks.com
0.0.0.0 hothardwarecom.skimlinks.com
0.0.0.0 mirrorcoukcelebs.skimlinks.com
0.0.0.0 reviewcentrecom.skimlinks.com
0.0.0.0 skimlinkscom.skimlinks.com
0.0.0.0 static.skimlinks.com
0.0.0.0 techradarcom.skimlinks.com
0.0.0.0 techspotcom.skimlinks.com
0.0.0.0 telegraphcouk.skimlinks.com
0.0.0.0 tidbitscom.skimlinks.com
0.0.0.0 toplessrobotcom.skimlinks.com
0.0.0.0 wirelessforumsorg.skimlinks.com
0.0.0.0 wordpresscom.skimlinks.com
0.0.0.0 wwwchipchickcom.skimlinks.com
0.0.0.0 wwwcultofmaccom.skimlinks.com
0.0.0.0 xmarkscom.skimlinks.com
0.0.0.0 s.skimresources.com
# [Clickability][AS14393][208.80.56.0 - 208.80.59.255]
0.0.0.0 btn.clickability.com
0.0.0.0 button.clickability.com
0.0.0.0 cas.clickability.com
0.0.0.0 imp.clickability.com
0.0.0.0 ri.clickability.com
0.0.0.0 s.clickability.com
0.0.0.0 sftp.clickability.com #[Tracking.Cookie]
0.0.0.0 stats.clickability.com
# [Cloudflare][AS13335][104.16.0.0 - 104.31.255.255]
0.0.0.0 try.abtasty.com
0.0.0.0 srv.bebi.com
0.0.0.0 buzzcpm.com
0.0.0.0 cdnmedia.xyz
0.0.0.0 wp1.cor-natty.com
# 0.0.0.0 onesignal.com #[blocks Push notifications]
0.0.0.0 cdn.spoutable.com
0.0.0.0 engine.spoutable.com
0.0.0.0 www1.tec-tec-boom.com
0.0.0.0 cdn.tynt.com
0.0.0.0 pixel.yola.com
0.0.0.0 s.zkcdn.net
0.0.0.0 in4.zog.link
0.0.0.0 cdn1.zopiny.com
# [Cloudflare][AS13335][108.162.192.0 - 108.162.255.255]
0.0.0.0 adfoc.us
0.0.0.0 img.avatraffic.com
# [Cloudflare][AS13335][141.101.112.0 - 141.101.119.255]
# 0.0.0.0 js.maxmind.com #[affects marchon.com / directvnow.com]
0.0.0.0 trafficg.com
0.0.0.0 www.trafficg.com
0.0.0.0 trw12.com
0.0.0.0 xpop.co
0.0.0.0 clicks.zwaar.org
# [Cloudflare][AS13335][162.158.0.0 - 162.159.255.255]
0.0.0.0 ads.ayads.co
0.0.0.0 click.bounceads.net
0.0.0.0 errorception.com
0.0.0.0 beacon.errorception.com
0.0.0.0 www.fulltraffic.net
0.0.0.0 static.kameleoon.com
0.0.0.0 lognormal.net
0.0.0.0 www2.mousestats.com
0.0.0.0 opendownloadmanager.com
0.0.0.0 popcash.net
# [Cloudflare][AS13335][173.245.48.0 - 173.245.63.255]
0.0.0.0 bokotraffic.com
0.0.0.0 bororango.com
# [Cloudflare][AS13335][190.93.240/20]
0.0.0.0 www.adhexa.com
0.0.0.0 adprovider.adlure.net
0.0.0.0 geoservice.curse.com
0.0.0.0 pixxur.com
# [Cloudflare][AS13335][198.41.128.0 - 198.41.255.255]
# [Peer 1][216.157.0.0 - 216.157.111.255]
0.0.0.0 ads.mp.mydas.mobi
0.0.0.0 androidsdk.ads.mp.mydas.mobi
0.0.0.0 bank01.ads.dt.mydas.mobi
0.0.0.0 bank02.ads.dt.mydas.mobi
0.0.0.0 www.zedo.com #[Adware.RaxSearch]
# [Zero Lag][AS20093][68.71.240.0 - 68.71.255.255]
0.0.0.0 rt.udmserve.net
# [Zero Lag][AS20093][72.37.216.0 - 72.37.217.255]
0.0.0.0 www.stickylogic.com
# [end of entries generated by MVPS HOSTS]
______________________________________________________________________________________