Nas som telefon-backup och Filmer/Serier

Nas som telefon-backup och Filmer/Serier

Jag letar efter en Nas som jag kan ha som backup till min telefon (kollade lite videos på youtube om Synology Photos osv.) Tänkte också lägga in lite klassiska filmer och serier att se över nätverket med Androidboxar/Apple Tv.

Problemet är att ju mer jag läser på ju mer osäker blir jag på vad jag ska köpa, Synology eller Ugreen? Går det att göra ett system lika enkelt med bild-backup som på Synology Photos med en Nas från Ugreen?

Gör det skillnad att ha en Nvme-disk som cache för det jag är ute efter?

Min först tanke var att köpa två 16TB diskar och spegla dom ifall en går sönder så att jag inte tappar datan, sen såg jag att vissa använder en annan Raid så jag kan köpa t.ex 4st 8TB diskar och använda en annan Raid så jag får ut 3x8Tb=24Tb och en disk som backup, är det en bättre lösning?

Min första tanke var att köpa cloud från t.ex Apple eller Google, problemet är från Apple är det lite dyrare och fungerar bara på min Iphone?(och inte PC och android-surfplatta?) och Google 100Gb är inte så farligt dyrt men det känns som för lite och det utrymmet äts snabbt upp av mina gamla bilder jag på min dator(som jag skulle vilja ha lättillgängligt på min Iphone(och andra enheter), nästa steg var 2Tb från Google men det är så dyrt att jag inte kan motivera det för att lagra telefon-bilder/filmer.

Finns det någon annan praktisk användning av en Nas? Jag räknar med att det kommer att landa på minst 15000:- totalt så jag försöker att motivera att lägga ut dom pengarna.

Tacksam för svar.

Medlem

En NAS kan ofta hosta apps med, så du kan köra en plex server eller andra containers beroende av cpu, ram på din NAS. Körde qnap ett tag själv men foto grejerna sög jämförd med icloud så nu kör jag icloud 2TB och backupar på externa ssds.

behöver du redundans och tycker det er verdt pengen köp en bra nas och hosta lite hemma apps, DNS servers med adblocks, homeassistant etc.

spara foton och gamla filmer.. 15k.. not worth it imo!

Medlem

Vill du ha något som är mer plug-and-play, eller är du villig att pilla en del med det själv?
Något som är energieffektivt, eller är mycket kraft att föredra?
Finns något i alla kategorier, och med 15k i budget är utbudet ganska stort skulle jag säga

