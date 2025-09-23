Oöppnad PSU Seasonic Focus GX-850

Säljer en oöppnad Seasonic Focus GX-850 inhandlad förra sommaren. Oöppnad pga tillskott till familjen förra året, har ej hunnit fixa uppgraderingen och inser att det kommer dröja ännu längre. Bättre då att någon annan kan få nytta av den

Inhandlad på Inet, tänker 800 kr är ett schysst pris (frakt tillkommer). Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv. Prioriterar avhämtning men kan skickas mot en kostnad, ansvarar ej för postens hantering.

Läs hela annonsen här