27" OLED Samsung G6 sparsamt använd

Hej! Tänkte se om någon här är intresserad av att köpa min G6 OLED-monitor från Samsung inhandlad i slutet av förra året. 360 Hz uppdateringsfrekvens, den fungerar felfritt utan defekter och har få gångtimmar vilket är anledningen till den här annonsen, tid finns ej att utnyttja den. Har alltid dolt task bar, roterar bakgrundsbilder och skärmen släckts ned efter 2 minuters inaktivitet.

Tänker primärt att den hämtas, finns dock kartong och emballage kvar så den kan skickas men då mot en fraktkostnad som man som köpare står för. Kräver i så fall förskottsbetalning. Ansvarar ej för postens hantering.

