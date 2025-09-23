Bygge för 10k

Har noll koll på detta, vad får man för 10k idag?
Kan gå upp 1-2 tusen om det behövs.
Gärna från någonstans där dom bygger ihop med åt mig.
Är väl ute efter så mycket bang for the buck som jag kan få.
Du behöver enligt mig lägga dig runt 13 000 kr för att få ett vettigt bygge rakt igenom.
https://www.inet.se/lista/Xlhti/orbyffs
