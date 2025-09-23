NZXT H1 l GTX 1070 l Ryzen 2600X l Windows 11

Manett
Medlem
●
Säljer nu gamla spelburken då den bara står nuförtiden. Funkar klockrent, aldrig haft några problem. Helt ljudlös utanför spelande.
Nzxt H1
ASUS ROG STRIX X470-I
Corsair 16GB DDR4 3200Mhz
ASUS GTX 1070 Dual OC
Ryzen 5 2600X
Samsung EVO 500GB
Windows 11
