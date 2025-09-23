Speldator - NZXT H1 l GTX 1070 l Ryzen 2600X

Säljer nu gamla spelburken då den bara står nuförtiden. Funkar klockrent, aldrig haft några problem. Helt ljudlös utanför spelande.

Nzxt H1

ASUS ROG STRIX X470-I

Corsair 16GB DDR4 3200Mhz

ASUS GTX 1070 Dual OC

Ryzen 5 2600X

Samsung EVO 500GB

