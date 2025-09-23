Samsung höjer minnespriser med upp till 30 procent

Tänkte köpa en minnesuppgradering till en av burkarna hemma men hoppade det när jag såg prisökningarna.

Hade kollat på samma som jag har i pappaburken - G.Skill FlareX 32GB 6000Mhz CL30, men de hade blivit ett par hundralappar dyrare på 6-12 månader.

DDR4 är ju snordyrt nu också, mer prisvärt att gå från AM4 till AM5 nuförtiden.