Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Samsung höjer minnespriser med upp till 30 procent

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Samsung höjer minnespriser med upp till 30 procent

Minnestillverkare pressas hårt - nu väntar dyrare uppgraderingar för PC-byggare.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tycker minnespriserna har vart på väldigt låga nivåer så 30% lär inte göra något större på ett 20-40k bygge.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

*host* Tjurskit. *host*

Har helt enkelt inte varit några katastrofer att skylla på, så då får de skylla på... (läser i lång lista) efterfrågan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tänkte köpa en minnesuppgradering till en av burkarna hemma men hoppade det när jag såg prisökningarna.

Hade kollat på samma som jag har i pappaburken - G.Skill FlareX 32GB 6000Mhz CL30, men de hade blivit ett par hundralappar dyrare på 6-12 månader.

DDR4 är ju snordyrt nu också, mer prisvärt att gå från AM4 till AM5 nuförtiden.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så mycket minne som vissa ”datanördar” sa räckte åt en workstation för några år sedan, så mycket minne har de kraftfullaste mobiltelefonerna idag som kanske Pelle 8år eller Lisa 92år har i sin byxficka. -Det går att diskutera ordval som ”datanörd”.

Men min poäng är dock att väldigt mycket prylar har ”mycket minne” idag, jag ser inget konstigt med ökade priser p.g.a. ökad efterfrågan. Det finns dock andra saker som att det inte bara är att krympa minnen mer för att kunna tillverka större minne till lägre pris och sedan omvärlden.

Största hindret är krympningen. Vissa säger det går att gå ner till 1nanometer, det kanske det gör. Men någon gång kommer vi dit och vad gör vi då?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Så mycket minne som vissa ”datanördar” sa räckte åt en workstation för några år sedan, så mycket minne har de kraftfullaste mobiltelefonerna idag som kanske Pelle 8år eller Lisa 92år har i sin byxficka. -Det går att diskutera ordval som ”datanörd”.

Men min poäng är dock att väldigt mycket prylar har ”mycket minne” idag, jag ser inget konstigt med ökade priser p.g.a. ökad efterfrågan. Det finns dock andra saker som att det inte bara är att krympa minnen mer för att kunna tillverka större minne till lägre pris och sedan omvärlden.

Största hindret är krympningen. Vissa säger det går att gå ner till 1nanometer, det kanske det gör. Men någon gång kommer vi dit och vad gör vi då?

Gå till inlägget

Det går ju också att proppa på fler minneschip på stickorna, de flesta RAM-stickor är ju inte populerade på bägge sidorna ens.
Så nej, storleken har ingen betydelse.
Det är mer troligt bristen på konkurrens driver upp priserna, folk som hurrade när intel fick lägga ner planerna på kretsfabriken i Polen och Irland får nu känna bettet i egen svans.

I telefoner är det ju såklart trångt, men där är redan priserna väldigt höga och problemet är oftare värme snarare än volym även om värmeproblem såklart går att lösa med större volym.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar