Diverse kringutrustning (mikrofon+tillbehör+skärmarm) i toppenskick

Har "städat" kontoret och har således följande till salut. Dagspriser inom parantes, så har ni något att gå efter vid bud.

RØDE XDM-100 USB-C mikrofon (~1300), kommer med shock mount och kabel, ingen låda etc.

RØDE PSA1+ Professional Studio Arm (~1200), kommer som den är, desk mount och arm, ingen låda.

RØDE DAC - Mic preamp - Hörlursförstärkare AI-1 (~1400), bara själva enheten och kabel.

Multibrackets M VESA Gas Lift Arm Single Svart (~2000). Komplett I låda.

Förbehåller mig rätten att inte sälja om jag inte får ett bud jag accepterar. Grejerna finns i Stockholm (Lidingö) och kan eventuellt skickas (förskott + frakt).

Skriv vad du budar på och vad ditt bud är, uppdaterar ifall något säljs.

