Betyg i universitetet spelar roll?

Jag har alltid fått höra att universitetsbetyg spelar ingen roll och därför har jag slarvat med dem hela kursen, bara att få godkänt var viktigt för mig. Men nu helt plötsligt så har mina klasskamrater med toppbetyg börjat få praktikplatser utan att ens försöka, de blir inbjudna till events, och jag fick reda på typ alla prestigefulla företag kollar också alltid på betyg, tänk McKinsey. Dessutom alla top talent communities som t.ex. Nova Talent, där de endast tar in topp 1% av talangerna, där trodde jag också att erfarenhet räcker men tydligen vill de ha betyg där också.
Är det helt över om man inte är topp i mitten av plugget? Jag vet att många kan tänka "varför måste du ha prestige?" men att jobba inom något toppföretag har varit drömmen. Studerar civilingenjör inom IT.
Alternativet är väl att ha en portfölj som visar vad du kan.
Personligen har jag bara behövt visa betyg när jag sökt jobb utomlands (ej IT), känns att i Sverige bryr sig företag generellt inte.
Att bra betyg öppnar upp möjligheter inom ett område är väl dock inget nytt. Hjälpte med sommarjobb / bjudluncher men det är ändå något annat än garanteras jobb efter utbildning.
Vara aktiv inom kåren etc är väl ett annat sätt. Själv bodde jag på korridor när jag pluggade så det var ju gänget man hängde mest med, om man inte pluggade ihop etc efter skolan. Nätverk är viktigt i Sverige, så försök jobba på det.
