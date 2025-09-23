Betyg i universitetet spelar roll?

Jag har alltid fått höra att universitetsbetyg spelar ingen roll och därför har jag slarvat med dem hela kursen, bara att få godkänt var viktigt för mig. Men nu helt plötsligt så har mina klasskamrater med toppbetyg börjat få praktikplatser utan att ens försöka, de blir inbjudna till events, och jag fick reda på typ alla prestigefulla företag kollar också alltid på betyg, tänk McKinsey. Dessutom alla top talent communities som t.ex. Nova Talent, där de endast tar in topp 1% av talangerna, där trodde jag också att erfarenhet räcker men tydligen vill de ha betyg där också.

Är det helt över om man inte är topp i mitten av plugget? Jag vet att många kan tänka "varför måste du ha prestige?" men att jobba inom något toppföretag har varit drömmen. Studerar civilingenjör inom IT.