Nu börjar Inets 25-årskampanj – tävlingar, erbjudanden och tillbakablickar

Inet fyller 25 år och firandet drar igång i torsdagens Megaklick. Passa på att delta i forumtävlingen som uppvärmning!

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Rolig artiklar om åren

Mitt bästa minne är när jag i början av 2009, min andra order någonsin från Inet, beställde bl.a. följande;

Det var min allra första egna dator, mitt andra bygge från grunden, och det var dessutom del av mitt gymnasiearbete.

Fantastiskt kul och spännande bygge som jag dokumenterade väl med bilder steg för steg.

Datorn har sedan dess blivit återanvänd i många år framöver av flera olika personer, men har nu återkommit i min ägo. Nostalgi på riktigt att bygga ihop och start upp denna magnifika burk med en del legendariska komponenter 😁



På den gamla goda tiden när man oftast fick med ett no-name nätagg i sitt chassi, och de utan fick explicit märkas med Ej PSU

Min första order år 2010 var 2GB DDR3-minne till att pimpa barnens laptop som de turades om att använda. Femton år senare sitter vi alla med feta riggar och allt är "mitt fel".

