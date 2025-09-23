Nu börjar Inets 25-årskampanj – tävlingar, erbjudanden och tillbakablickar

Mitt bästa minne är när jag i början av 2009, min andra order någonsin från Inet, beställde bl.a. följande;

Det var min allra första egna dator, mitt andra bygge från grunden, och det var dessutom del av mitt gymnasiearbete.

Fantastiskt kul och spännande bygge som jag dokumenterade väl med bilder steg för steg.

Datorn har sedan dess blivit återanvänd i många år framöver av flera olika personer, men har nu återkommit i min ägo. Nostalgi på riktigt att bygga ihop och start upp denna magnifika burk med en del legendariska komponenter 😁