Överklockare når 13 020 MT/s med DDR5

Skrivet av Erik_T: Minnesbandbredden är 13020 MT/s.

Med 64 bitar per överföring så blir det 64*13020 Mbit/s, vilket är 119.04 GB/s. Gå till inlägget

Jag menade i GB/s.

Men, jag får 13020*64 = 833280

Om jag delar det med 8

833280/8 = 104160, vilket då borde bli 104,16 GB/s.

Eller missar jag något ?