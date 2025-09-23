Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Överklockare når 13 020 MT/s med DDR5

Melding Plague

Överklockaren Salty Croissant slår världsrekordet.

Läs hela artikeln här

Medlem

CL68, d.v.s. ungefär samma latens som 3200 CL16...

Medlem

Vad motsvarar DDR5, 13020 MT för minnesbandbredd ?

Medlem
Skrivet av Pepsin:

CL68, d.v.s. ungefär samma latens som 3200 CL16...

det är väl inte direkt poängen?

är väl ingen som klagar över att resterande kärnor kördes i stock när de klockar cpu till 9000+ mhz? "en vanligt överklockad cpu på alla kärnor är ju snabbare" inte direkt poängen med sånt här

Medlem
Skrivet av GuessWho:

Vad motsvarar DDR5, 13020 MT för minnesbandbredd ?

Minnesbandbredden är 13020 MT/s.
Med 64 bitar per överföring så blir det 64*13020 Mbit/s, vilket är 119.04 GB/s.

Medlem
Skrivet av Pepsin:

CL68, d.v.s. ungefär samma latens som 3200 CL16...

Fast ca 4ggr bandbredden......

Medlem
Skrivet av Erik_T:

Minnesbandbredden är 13020 MT/s.
Med 64 bitar per överföring så blir det 64*13020 Mbit/s, vilket är 119.04 GB/s.

Jag menade i GB/s.

Men, jag får 13020*64 = 833280
Om jag delar det med 8
833280/8 = 104160, vilket då borde bli 104,16 GB/s.

Eller missar jag något ?

