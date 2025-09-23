[INTRESSEKOLL / SÄLJES] Formd T1 2.1 Ewhite

wmbirken
Medlem
●
Tänkte kolla huruvida intresserade folk är att köpa mitt T1 chassi i färgen ewhite, då jag bytt till den silver färgade varianten.
Kommer med svarta CNC paneler och är i gott använt skick. Vid smidig affär kan jag även med handtaget från essentials kitet, har ingen större användning för det.
* OBS bilden är lånad då jag inte är hemma och chassit är nedpackat. Men kan klart bifoga bilder till intressenter.
Jag skulle gärna se lite mer bilder - kanske är intresserad
Kikar runt på lite olika itx-chassin.
Självfallet. Borde förvarna att det nog är bland dem dyraste ITX chassin på nuvarande marknad. Nypris är närmare 3000 och finns inte många hundratals ex. i cirkulation globalt 😅
