[INTRESSEKOLL / SÄLJES] Formd T1 2.1 Ewhite

Tänkte kolla huruvida intresserade folk är att köpa mitt T1 chassi i färgen ewhite, då jag bytt till den silver färgade varianten.

Kommer med svarta CNC paneler och är i gott använt skick. Vid smidig affär kan jag även med handtaget från essentials kitet, har ingen större användning för det.

* OBS bilden är lånad då jag inte är hemma och chassit är nedpackat. Men kan klart bifoga bilder till intressenter.

Läs hela annonsen här