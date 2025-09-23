Nintendo Switch (2017) + Pro Controller

Säljer min Nintendo Switch från 2017. Första generationens modell. Komplett med tillbehör i kartong. 128 GB minneskort följer med. Skärmen har ett Copter Exoglass-skydd monterat. Uppdaterad till senaste firmware och fabriksåterställd.

Inkluderar Pro Controller samt Charging Stand på köpet, liksom Dark Souls Remastered och Diablo III: Eternal Collection. Ett stort hardcase för konsol och tillbehör och ett litet för enbart konsolen ingår.

Finns i Lund. Upphämtning går bra, men skickar gärna om du står för frakten. Tycker priset är rimligt med hänsyn till att den överlägsna Pro Controllern följer med (kan användas till Switch 2 och PC också) samt två spel. Säljer inte i delar, allt eller inget, så fråga inte

