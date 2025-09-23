Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Vänligen hjälp mig identifiera kablar och adapters

Vänligen hjälp mig identifiera kablar och adapters

Hej,

Jag hjälper far min att rensa upp bland gamla kablar och adapters som han sparat genom åren. En del av dessa vet jag inte vad det är för typ av kablar och adapters och vad de används till, så jag tänkte fråga om ni här på SweClockers kanske kan hjälpa till?

Det är 16 st. kablar totalt:

A:
https://imgur.com/DskTNty
https://imgur.com/tXr6QJ5
https://imgur.com/yoMEVbs

B:
https://imgur.com/iSSwo0l

C:
https://imgur.com/y3zrBOa

D:
https://imgur.com/xEQvqa6
https://imgur.com/FecPi4n

E:
https://imgur.com/0haWbiD
https://imgur.com/ALFKNMN

F:
https://imgur.com/1emYZ3x
https://imgur.com/000kRoK
https://imgur.com/C4Cd8pQ

G:
https://imgur.com/gkqC0B8
https://imgur.com/JbfKmjc

H:
https://imgur.com/qLWN3kE
https://imgur.com/GgkVKPk

I:
https://imgur.com/3MJpeRT
https://imgur.com/M9mR0Gt

J:
https://imgur.com/74pJSr0
https://imgur.com/1MIMMr2

K:
https://imgur.com/DAWSAA9

L:
https://imgur.com/1cggKD4
https://imgur.com/KwqMO7z

M:
https://imgur.com/ky1C4gf

N:
https://imgur.com/kOB0Pni

O:
https://imgur.com/H7hzgRq
https://imgur.com/ZR6tMky

P:
https://imgur.com/wkPmk9M

Ja, det är ju en del. All hjälp uppskattas verkligen!

Mvh

Bild "B" är 3.5mm till 3.5mm kabel. Exempelvis om man vill koppla mobiltelefonen (när de hade uttag för hörlurar, dvs) till stereons AUX ingång och således kunna lyssna på mp3:or eller Spotify i bilstereon/hemmastereon. Finns ju såklart många fler användingsområden än så.

En bra-o-ha kabel, helt klart.

Bild "P" är VGA-kabel. Används mellan grafikkort och skärm på äldre datorer. Dåtidens HDMI-kabel kan man säga.

Kul tråd - här finns ju material till en quiz för redaktionen att spinna vidare på. En del kablar ser ju ut att vara proprietära och därmed svåra att identifiera.

Bild A ser ut som en strömförsörjning men vinkeln gör att jag inte kan avläsa texten på etiketten.

Bild b besvarad

Bild c strömförsörjning till Epson skrivare (står på den)

Bild D ser ut som en låg volts kontakt, typ till batterier i skruvdragare

Bild E är en kontakt för laptop laddning har jag för mig

Bild F vet ej

Bild g Y splitter

Bild h y splitter

Bild i. Strömförsörjning till vad jag tror är en videospelare?

Bild J strömförsörjning 48V

Bild K vet ej

Bild L ferrit ring? Kanske

Bild M kan vara proprietär kabel till skrivare?

Bild N kabel till någon av dina strömförsörjnings enheter?

Bild O vet ej

Bild P besvarad

A propreitär kontakt som jag inte känner igen. Kanske kan få en ledtråd av vad som står på undersidan av strömadaptern.

B 3.5mm till 3.5mm, troligen för ljud eftersom det är två poler + jord.

C är en vanlig förekommande kontakt, sk "barrel jack" och passar lite av varje. Men att det står Epson på borde ge ledtråd vad den ursprungligen var kopplad till. Denna adaptern är mindre, så troligen mindre enhet. Skrivare eller kamera?

D ser ut som något propreitärt som ska anslutas på en strömadapter.

E är en adapter mellan barrel jack och något som inte syns på bild.

F ser ut att vara någon form av antennkabel / koax adapter.

G ser ut att vara en breakout av RGB-analogvideo från 3.5mm-anslutning. Hade gissat på att det kan vara från en äldre videokamera.

H är breakout från 3.5mm till stereoljud + kompositvideo. Passar ofta äldre videokameror, digitalkameror och dylikt. Fungerar även med tidigare generation av raspberry pi.

I propreitär kontakt. Kanske är sony en ledtråd till vad den varit till. 18w låter lite mycket för en kamera, cd-spelare eller dylikt. Videokamera?

J barrel jack med större adapter. Hade tippat på laptop med tanke på storleken, men 48v får mig att tro att den är till något annat.

K ser ut att vara en antenn. FM-antenn till en stereo?

L ferritkärna som ska anslutas runt kabel. Tippar på att den följt med en kamera.

M Tror detta är en propreitär kontakt

N apparatkabel. Vanlig anslutning till lite av varje, exempelvis stereoutrustning eller playstation 2.

O Firewire-kabel

P VGA-kabel

'A' är någon form av nätadapter till något vet inte vad.
'B' 3,5 mm hane-hane audiokabel för att koppla ihop saker, t.ex. ljudutgång och högtalare
'C' nätadapter igen
'D' en adapter man sätter på multiplug-nätaggregat för att göra om till "Engelsk eluttag"
'E' dongel mellan nätadapter och dator? som är specifik för någon HP dator, går att söka på serienumret på påsen
'F' ser ut som någon specialkontakt till något TV-kort
'G' kan vara adapter mellan 4-rings 3,5mm audio till RCA, eller någon specialare för att få ut komponent ur någon videokamera
'H' specialadapter mellan 3,5mm uttag på någon videoenhet till stereo RCA och komposit
'I' nätadapter igen
'J' Dito
'K' är svårare, någon antenn/sensor av något slag
'L' ferriter för att sätta på en kabel för att minska störningar
'M' USB till någon specialare innan USB-mini B blev standard skulle jag tro
'N' standard C7 apparatsladd (passar garanterat något av dina nätaggregat
'O' Firewire (IEEE 1394) kabel, från en 6-pins till 4-pins
'P' vanlig gammal VGA kabel

Jag tänker: Har du inte behövt kabeln det senaste året, kasta/återvinn

O: är Firewire 400 <-> Firewire 800
P: är en vanlig VGA
N: är helt vanlig apparatsladd (nu är du allt lite lat )
M: Gissningsvis en USB till någon specifik pryl för synkning/ladda. Eventuell en skrivare.
L: Ferritkärnor man sätter på en kabel för att minska interferens
K: Ser ut som något specifikt, en laddkabel till någon liten enhet, eller rent av en antenn
J: Ström/laddare till någon enhet, typiskt en laptop men även skärmar
I: Ström/Laddare till en Sony-produkt
H: Adapter för kompositvideo+steroeljud genom trepolig 3,5mm-kontakt. Typiskt för att få ut en analog basvideosignal från en kamera, eller det omvända få in det i en TV
G: Som H fast för att få ut/in komponentvideosignal eller RGB-signal
F: ser ut som en adapter för 75 ohms RF/Antenn. Man skulle behöva se den tjocka änden. Kan också vara adapter för strömförsörjningsenheter
E: ser ut som en liknade som F, där det tydligt står HP Internal
D: ser ut som adapter för brittiska eluttag
C: Strömförsörjning för en Epson-produkt
B: vanlig 3,5mm-3,5mm stereo
A: Strömförsörjning till förmodligen en laptop

