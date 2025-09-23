Intel Core i5 10600K & ASUS GeForce GTX 1070 8GB DUAL OC

Hej,

Säljer:

- Intel Core i5 10600K - Bud

- ASUS GeForce GTX 1070 8GB DUAL OC grafikkort. Bud eller köp nu för 700kr.

Båda fullt fungerande och använda fram till nyligen då jag uppgraderat.

Tog nyligen ut det i datorn när jag uppgraderade till en nyare modeller. Har inte kvar originalkartongen, men båda kan skickas och kommer paketeras väl isåfall. Köpare står för eventuell frakt. Finns även att hämta upp strax norr om Göteborg i Alafors.

Väljer att sälja till vem jag vill, om jag vill, etc.

