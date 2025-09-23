Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

dns byte i windows 10 ger ingen effekt?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

dns byte i windows 10 ger ingen effekt?

märker idag att dns byte i windows 10 ger ingen effekt. vad kan detta bero på?

det har fungerat tidigare.

browserleaks.com/dns visar samma dns oavsett automatiskt eller egen dns.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har du startat om? Krypterad DNS i webbläsaren?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Samt kört flushdns i cmd prompt?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

cmd: ipconfig /flushdns

Visa signatur

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är det inte smidigare att sätta dns i routern istället?

Visa signatur

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 7 5700X3D - Cooler Master - Hyper 212 Black Edition - Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Samsung 990 PRO 1TB M.2 - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - Asus Radeon RX7800 XT DUAL OC 16 GB - OS Debian Sid

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Browserleaks visar väl bara ip?

Visa signatur

Black smoke doesnt mean engines broke #diesel

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av SotarnAnton:

Browserleaks visar väl bara ip?

Gå till inlägget

Visar vilken dns provider man använder.
För mig visar det cloudflare som jag använder.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av smash97:

märker idag att dns byte i windows 10 ger ingen effekt. vad kan detta bero på?

det har fungerat tidigare.

browserleaks.com/dns visar samma dns oavsett automatiskt eller egen dns.

https://i.ibb.co/Gf0ZNsSv/Sk-rmbild-2025-09-23-202831.png

Gå till inlägget

Kolla inställningarna i din webbläsare. Den överstyr troligen operativsystemets DNS internt. Detta bör kunna stängas av.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Det Otroliga Åbäket:

Kolla inställningarna i din webbläsare. Den överstyr troligen operativsystemets DNS internt. Detta bör kunna stängas av.

Gå till inlägget

detta löste problemet. tack.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar