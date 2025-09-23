Errors on physical cores ASUS Rog

Har ett bekymmer med en ASUS Rog bärbar med en AMD ryzen 7 4800H och ett 3050Ti (laptop)

Den tvärcrashar och hänger sig i tid och otid och nu gör den det efter ibland 2-3 minuter eller efter ända upp till 2o minuter.

Har installerat om OS på olika hårddiskar och olika portar på moderkortet (finns två) och även med helt andra minnen och 1-sloten eller 2-sloten och olika hastigheter, men ända samma fel.

Har som inte hittat några "fel" då den fixar Prime95 och memtest med ok på testet

Men kör jag OCCT så får jag detta fel vid testet CPU+RAM

kör jag bara CPU eller Ram så är det inga problem.

Men används den som "vanligt" med discorde och nått spel så är den väldigt oberäknelig och fryser följt av en omstart eller så får man döda den på powerknappen.

Har slut på ideer mer än att CPUn är den felande delen?