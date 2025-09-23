Tyst 1440p bygge för gaming

Hej! Nu ska battlefield veteranen åter igen joina fältet den 10 oktober.

Jag vill gärna ha det så tyst och kallt som möjligt. Därför val av dyrare (förhoppningsvis mer premium) CPU-kylare & PSU.

Jag är van att spela i lägsta inställningar för att få närmre 144fps (2080 S + i7-9700KF + 16 GB ram) men snart kommer förhoppningsvis en 240Hz monitor.

https://www.inet.se/datorbygge/b1706342/datorbygge

Det har stått mellan 5070 Ti & 5080. Vad är det nu.. 10-15% skillnad?

Hade Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB Svart inte varit slutsåld så hade det blivit den tror jag.

Eller är Thermalright Peerless Assassin 120 bra nog (alt. phantom spirit)? Den har mindre ljudnivå på 25,6 dB vs 27 dB.

Det ser ut som att Seasonic Focus GX 100W ATC 3.1 fått bra medhåll för att vara klanderfritt och 1000W lär väl bara hjälpa till att hålla lådan tyst?

Tänker jag fel?

Jag kommer också vänta in 25 års partajet för att förhoppningsvis hitta ett passande erbjudande.

Uppskattar er tid!