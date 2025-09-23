Steelseries Siberia 800 headset

Köpt nyligen här på marknaden men tyckte inte de passade mig helt så låter någon annan ta dem.

Nya kuddar på öronen och huvudband från förra ägaren. Ägaren noterade att den är tidigare lite opererad men fungerar som det ska. Jag noterade att power-on knappen var lite trög men funkar. Två "nyare" batterier än originalen medföljer, ena fungerade fint men andra gick lite sämre när jag testade.

Kan skickas men hämtning prioriteras.

