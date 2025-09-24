Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

9060 XT för 3440x1440p

Medlem

9060 XT för 3440x1440p

Hej,

Ska precis beställa en dator men kan inte bestämma mig för vilket grafikkort jag ska välja. Jag kommer mest att köra Bf6 samt nya GTA när det släpps.

Här är datorn jag tänkt köpa:
https://www.inet.se/lista/ssRRR/2025-09-24

Frågan är om 9060 xt räcker för ultrawide gaming? Går bra för mig att köra på medium inställningar och använda FSR om det inte ser för taskigt ut.

Vill gärna ligga på 140+ fps, men kanske inte är möjligt med 9060 xt?

Vad tror ni, behöver jag gå för ett 9070 xt istället? Har hittat ett ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC för 7400kr nytt.

Citera mig tack, så jag vet att du svarat.

Medlem

Välj CL30 ram istället.

Medlem
Skrivet av Bazisten:

Välj CL30 ram istället.

Tack för feedback, vad gör det för skillnad? Jag valde ett par likadana fast med CL30 istället för nån hundring till.

Medlem

RTX 3080 som är i runda slängor ~10-20% snabbare än 9060 orkar med knapp marginal dra runt AAA-spel i medium/high@100-120FPS i 3440x1440. Jag hade 60-90FPS i 2560x1440@Adaptiv(tror jag det hette) när jag lirade BF6 betan med 3080 (kan hända att spelet flyter bättre nu dock).
Du kommer absolut behöva köra low/medium med uppskalning om du ska få 140fps med ett 9060XT i BF6.

Medlem

9060xt är i mitt tycke i underkant även för vanlig 1440p och ännu mer för detta. Kan du få in ett 9070xt som du själv föreslår kommer det bli markant bättre. Det hade jag starkt rekommenderat.

Medlem

Just nu är de billigaste 9070xt på inet ganska dyra men ser att du vill ha att de bygger till dig så antar att du inte vill köpa från olika ställen. Annars kan man hitta nästan 1000kr billigare på Elgiganten tex. Om du vill köpa allt på inet för att de ska bygga och 9070xt pressar din budget allt för mycket kan du titta också på 9070 utan xt. Fortfarande rejält mycket bättre än 9060xt men en också bra bit bakom 9070xt. När de ligger nära varandra i pris bör man välja xt modellen. Googla sweclockers prestandaindex så kan du se hur de ligger i förhållande till varandra. Inet fyller 25 och kommer imorgon starta nått slags event kring detta. Håll utkik om priser då ev sänks. Om du inte prompt vill ha vattenkylning kan du spara in ganska många hundra på att byta till luft.

