9060 XT för 3440x1440p

Hej,

Ska precis beställa en dator men kan inte bestämma mig för vilket grafikkort jag ska välja. Jag kommer mest att köra Bf6 samt nya GTA när det släpps.

Här är datorn jag tänkt köpa:

https://www.inet.se/lista/ssRRR/2025-09-24

Frågan är om 9060 xt räcker för ultrawide gaming? Går bra för mig att köra på medium inställningar och använda FSR om det inte ser för taskigt ut.

Vill gärna ligga på 140+ fps, men kanske inte är möjligt med 9060 xt?

Vad tror ni, behöver jag gå för ett 9070 xt istället? Har hittat ett ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC för 7400kr nytt.