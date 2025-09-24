9060 XT för 3440x1440p

RTX 3080 som är i runda slängor ~10-20% snabbare än 9060 orkar med knapp marginal dra runt AAA-spel i medium/high@100-120FPS i 3440x1440. Jag hade 60-90FPS i 2560x1440@Adaptiv(tror jag det hette) när jag lirade BF6 betan med 3080 (kan hända att spelet flyter bättre nu dock).
Du kommer absolut behöva köra low/medium med uppskalning om du ska få 140fps med ett 9060XT i BF6.
Just nu är de billigaste 9070xt på inet ganska dyra men ser att du vill ha att de bygger till dig så antar att du inte vill köpa från olika ställen. Annars kan man hitta nästan 1000kr billigare på Elgiganten tex. Om du vill köpa allt på inet för att de ska bygga och 9070xt pressar din budget allt för mycket kan du titta också på 9070 utan xt. Fortfarande rejält mycket bättre än 9060xt men en också bra bit bakom 9070xt. När de ligger nära varandra i pris bör man välja xt modellen. Googla sweclockers prestandaindex så kan du se hur de ligger i förhållande till varandra. Inet fyller 25 och kommer imorgon starta nått slags event kring detta. Håll utkik om priser då ev sänks. Om du inte prompt vill ha vattenkylning kan du spara in ganska många hundra på att byta till luft.