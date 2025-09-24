Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Gård infrastruktur

Gård infrastruktur

Hej!
Jag har en gård med fyra hus. Jag vill bara ha nätverk i ett av husen, men jag skulle vilja sätta upp kameror i de övriga husen så att jag kan ha koll på gården när jag inte är där.
Vilken typ av utrustning skulle ni rekommendera för detta? Det finns el i varje hus.

Skulle satsat på Unifi nätverk i min huvud byggnad och användt trådlösa länkar mellan husen beroende på avstånd och budget .

