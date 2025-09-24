LED bänkbelysning -> dum LED dimmer till Zigbee

Ickx
Medlem
●
Visa signatur
Tidigare medlem i signaturgruppen militanta Appleanvändare
Hej,
Jag har dimbar LED bänkbelysning i köket men vill koppla även den till min home assistant. Jag vill styra med zigbee då det är vad jag annars använder. Styrning ska även fungera med impuls från fysisk knapp precis som idag.
Jag har identifierat en möjlig drivare, någon som kan bekräfta om det kommer fungera?
Befintlig LED drivare:
Inställd på 24V 3.1..20W (on-off-off-on-on-on)
Tänkt ny drivare:
SRP-ZG9105N-25CC250
https://www.sunricher.com/25w-nfc-constant-current-zigbee-led...
Tidigare medlem i signaturgruppen militanta Appleanvändare
Det drivdon du länkar till är gjort för ett fast strömvärde (constant current) och inte för 24 V som ditt nuvarande är inställt för.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.