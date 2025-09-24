LED bänkbelysning -> dum LED dimmer till Zigbee

Hej,

Jag har dimbar LED bänkbelysning i köket men vill koppla även den till min home assistant. Jag vill styra med zigbee då det är vad jag annars använder. Styrning ska även fungera med impuls från fysisk knapp precis som idag.

Jag har identifierat en möjlig drivare, någon som kan bekräfta om det kommer fungera?

Befintlig LED drivare:

Inställd på 24V 3.1..20W (on-off-off-on-on-on)

Tänkt ny drivare:

SRP-ZG9105N-25CC250

https://www.sunricher.com/25w-nfc-constant-current-zigbee-led...