Endast 3000 riksdaler - kan man hitta en win 11-laptop som inte skräp för det priset?

Endast 3000 riksdaler - kan man hitta en win 11-laptop som inte skräp för det priset?

Är det rätta svaret = Antingen en begagnad här på marknaden eller refurbished? (Användningsområde är basic kontorsjox.)

Tex en ThinkPad L480 (i5 | 8GB | 256GB) eller kanske en Elitebook 830 G6 med samma specs?

Medlem

3499:

https://shop.inrego.se/barbara/lenovo-thinkpad-e15-g2-18

Medlem

https://shop.inrego.se/barbara/hp-elitebook-830-g7 ?

