Lenovo Legion 5 Slim - 240 Hz 2K/Ryzen 7 8845HS/1 TB SSD/RTX4060/Garanti 16 mån

Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ
Säljer en Lenovo Legion 5 Slim inköpt på NetOnNet januari 2025 för 15.690 kr. Kvitto finns. Det är 16 månaders garanti kvar på datorn.
Den här datorn är icke att förväxla med billigare modeller som LOQ etc. Den här har mycket bättre skärm, kylning och högre TGP strömstyrka till grafikkortet.
Har alltid haft batteriskydd på så den har laddats bara upp till 80 %. Batteriet har 6 månader garanti kvar (dvs byts ut utan kostnad vid dåligt batteri) och det är 98 % batterihälsa.
Original nätadapter ingår.
AMD Ryzen™ 7 8845HS processor
1 TB m2 nvme SSD
16 GB DDR5 RAM
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB
(Total Graphics Power 140 W)
240 Hz 16" WQXGA-skärm (2560x1600)
Avancerade kylningsfunktioner
————————————————
