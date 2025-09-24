Köra deco-be65s LAN portar och/eller USW-Lite-8-PoE

Hej,

Jag har en TP Link deco-be65 som min fiber går in i och till den kopplat USW-Lite-8-PoE som jag kör som switch för de enheter jag kör via LAN.

De enda enheter jag kör via LAN är två Ubitiqu AP, resten är andra små enheter som inte kräver någon direkt hastighet men de funkar inte via WiFi.

Borde jag nyttja de fyra LAN portarna på deco-be65 och endast USW-Lite-8-PoE om jag behöver någon extra port? För/nackdelar, förslag på annan setup?

Vad jag vet har deco-be65 inte någon variant av POE så APn:a fungerar ju inte via LAN portarna.