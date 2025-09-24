Hjälp mig att välja nytt chassi!

Hej,

Jag tänkte bygga nytt inom kort och vill då downsizea så mycket som det går, men samtidigt behålla lite komponenter (ram, diskar, gpu typ). Problematiken är att jag har ett ASUS GeForce RTX 4080 16GB ROG Strix Gaming OC, alltså en riktig blaffa till GPU och de begränsar lite vilka chassin som det får plats i.

Vill helst undvika att byta GPU, och även undvika ATX chassin.

Har ni några tips? Jag har själv kikat lite på Deepcool 270 eller Thermaltake the tower 300. Tidigare har jag alltid kört på fractal design och är nöjd, men de har ju inga snygga mindre chassin som mitt 4080 får plats i. Hade mitt 4080 fått plats i ett fractal design mood så hade det varit givit, men men.

Pris och sånt spelar inte så mycket roll vid det här stadiet, vill mest få lite tips om vad som finns.