Mycket låg 1 % fps vid spelande

Mycket låg 1 % fps vid spelande

Byggde en dator för första gången för ett par månader sen. Den funkar bra överlag men det är ett litet störande problem med att fpsen är ojämn. Jag får inte samma problem när jag testar i FURMARK, 3DMark (Time spy och Steel Nomad) utan där är skillnaden mellan AVG och 1% low ganska liten. Har även testat köra test på CPU med OCCT. Temperaturen ligger runt 70 grader vid belastning för både GPU och CPU. Alla drivrutiner är de senaste.

Två exempel (använt MSI Afterburner). Provat flera olika spel och samma problem.

FPS AVG: 210 FP
1% LOW: 24 FPS
0,1% LOW: 24 FPS

FPS AVG: 133 FPS
1% LOW: 12FPS
0,1% LOW: 12 FPS

Spec:

  • ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI

  • Kingston FURY Beast DDR5 6000MHz 32GB

  • AMD Ryzen 9 9900X CPU

  • Noctua NH-U12A CPU Kylare

  • Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF

  • MSI MAG A850GL PCIE5 850W PSU

https://pcpartpicker.com/list/FQ4hXR

Provade åtgärder:

  • Ändrat PCIE från 5 till 4 och 3 i BIOS - ingen märkbar skillnad

  • Provat av och på med REBAR

  • Ändrat energiläge i datorn till "prestanda"

  • EXPO är på

  • Installerat om drivrutiner

  • Stängt av och på "schemaläggning av maskinvaruaccelererad GPU

Några tips?

Låter mer som någon mjukvara är igång i bakgrunden än ett hårdvaruproblem.

Vilka spel? När startar (och stoppar) du att logga prestandan?

Ryzen 9 5900X @ +100MHz & CO -23.5 | RTX 3070 @ 2GHz 16Gbps 956mV | 32GB @ 3600MT/s CL14

Kollar vad du har för appar som kör och om någon tar för mycket resuser?

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

latencymon kanske skulle kunna vara till hjälp i ett scenario som detta? För sådär stor skillnad är det normal inte mellan avarage och 1% low.

