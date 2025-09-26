Gamingskärm 32

Laxpudding
Tjena!
Söker en vettig 32tums skärm. Helst curvad, ska funka bra med ps5(4k) ? Vad kan man få för runt 6k. Några vettiga förslag?
Generellt kommer krökt skärm avgränsa urvalet och de krökta skärmar som finns är nästan uteslutande VA-paneler som ofta är lågprismodeller. Där brukar inte hanteringen av PS5 vara självklar med alla de funktioner som PS5 hanterar, likt
Knepet att köpa en skärm när det finns flera tusen modeller på marknaden är att vända på frågeställningen och utgå ifrån kraven du önskar. Börja med att leta efter tester som bekräftar önskvärd funktion med PS5, likt HDMI VRR, 4K/120 över HDMI etc – eller de exakta krav du nu ställer. Sajter som rtings är alltid en bra start med tydlighet om exakt vad som fungerar med PS5.
Jag kan på rak arm peka med hela handen på Samsung rätt stora (och röriga utbud) i Odyssey-serien av skärmar. Där bör du kunna bocka för ett par modeller och de är ofta testade och bekräftade i sin kapacitet. Sedan kryllar det av kräkta skärmar från alla möjliga budget/kina-OEM-märken men då är det svårt att få bekräftelser.
Det är inte alltid säkert man finner en skärm inom budget och då får man överväga mellan att kompromissa med något eller förändra sin budget.
Tack för svar!
Jag lirar ju främst ps5 men endel wow på pc, så inget jätte krävande. Men släpper kanske idén på curved och höjer budget. Och kommit fram till
https://www.webhallen.com/se/product/378343-AOC-AG326UD-QD-OL...
Eller
https://www.webhallen.com/se/product/377787-Samsung-LS32DG702...
