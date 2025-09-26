Kan man returnera / reklamera någon annans produkt?

Tjenare!

En god vän till mig åkte hit förra sommaren (från Nederländerna) men vi fick tyvärr besöka en bilverkstad (autocar lilla edet) och byta generator på hans bil.

Nu har den generatorn gått sönder efter bara ett år, och det är 3 års garanti på prylen, så han vill skicka generatorn till mig tillsammans med kvittot för att begära en ny eller att dom lagar den, jag frågade chatGPT som sa

"Din vän kan absolut skicka generatorn och kvittot till dig. Du kan sedan gå in till verkstaden och säga att du vill reklamera den på hans vägnar. Det är inte ovanligt att en vän eller familjemedlem gör detta, så länge du har kvittot."

Men jag har också läst motsatsen på forumet här innan, så jag tänkte jag gör en tråd och frågar om ni vet hur det funkar när man försöker reklamera någon annans vara?