Kan man returnera / reklamera någon annans produkt?

Kan man returnera / reklamera någon annans produkt?

Tjenare!

En god vän till mig åkte hit förra sommaren (från Nederländerna) men vi fick tyvärr besöka en bilverkstad (autocar lilla edet) och byta generator på hans bil.

Nu har den generatorn gått sönder efter bara ett år, och det är 3 års garanti på prylen, så han vill skicka generatorn till mig tillsammans med kvittot för att begära en ny eller att dom lagar den, jag frågade chatGPT som sa
"Din vän kan absolut skicka generatorn och kvittot till dig. Du kan sedan gå in till verkstaden och säga att du vill reklamera den på hans vägnar. Det är inte ovanligt att en vän eller familjemedlem gör detta, så länge du har kvittot."

Men jag har också läst motsatsen på forumet här innan, så jag tänkte jag gör en tråd och frågar om ni vet hur det funkar när man försöker reklamera någon annans vara?

Exakt hur kan variera beroende på butiken men ja såklart kan man vara bud åt någon annan. Bara att gå med generatorn till butik och ta det som vanligt, behöver inte ens nämna om det är du eller någon annan som köp så längde de inte frågar. Däremot ifall de kräver id när det nya ska hämtas upp måste det klargöras ifall du inte har tillgång till deras id också, men det kanske också kan fixas digitalt.

Garanti är frivilligt och det är säljare eller tillverkare som bestämmer själva vilka villkor som gäller. Reklamationsrätt gäller bara ursprungliga köparen däremot.

Kan inte se hur det skulle vara värt att skicka fram och tillbaka, kan ju kosta någon tusenlapp (de billigare alternativen) att skickas hit och tillbaka samt ta tid.

Skulle det vara någon generator som kostar tiotusentals kronor att köpa i Nederländerna (osannolikt) så är det bara för din vän att ta kontakt med verkstaden och skicka den dit själv och stå för frakt tillbaka till Nederländerna. Inget du ska beblanda dig med skulle jag säga.

Ah, så "garanti" kan betyda väldigt mycket olika saker med olika villkor beroende på butik då alltså?
Nåväl, han verkar vilja testa men jag vet faktiskt inte hur mycket generatorn kostade, dock ligger verkstan nära mig så jag hjälper gärna till.

Du har 3 års reklamationsrätt, vilket regleras av konsumentköplagen och är samma för alla. Sen kan tillverkarna/butikerna ge garanti utöver det som ger bättre villkor, men det är i så fall en bonus och ersätter inte reklamationsrätten.

I det här fallet spelar det med andra ord ingen roll vad generatorn har för garanti eftersom det täcks av reklamationsrätten. Se t.ex. konsumentverket för mer information om vilka rättigheter du har.

När det gäller att reklamera generatorn åt din vän så borde det inte vara något problem. Vill verkstaden krångla så kan de väl kräva att din vän ska kontakta dem själv, men hur generatorn sen fraktas till verkstaden är inte deras problem.

Jag har svårt att tro att det finns någon juridisk grund för att kräva id. Det bör räcka gott med en skriftlig fullmakt ifall de krånglar om att det är fel person som hanterar reklamationen.

Dock är reklamationsrätten bara något som den som köpte ägaren som den gäller för, dvs inte för TS, utan för TS vän om vi ska vara helt petnoga / juridiskt sett. Så verkstaden kan neka reklamation om det är TS som går till verkstaden

Det är ju köparen som reklamerar? TS agerar endast ombud. Finns inget juridiskt mot det.

Börja med att snacka med verkstan istället för att gissa här

Dom kanske är helschyssta och säger att dom skickar en ny till din vän utan att han behöver skicka tillbaka den gamla.
Kanske mot att din vän betalar frakten, då det är utomlands. Eller om dom ger den till dig så får du skicka.
Så gör det innan ni börjar skicka generatorn.

Eller sätter de sig på tvären...kan vara så oerhört olika!

Mja, jag tycker att TS skriver att vännen vill skicka varan till han, och att han sen ska gå till verkstaden och be om reklamation, jag tror inte att rent juridiskt/lagen är på TS sida. Sen kan nog verkstaden absolut vara trevliga, men rent lagmässigt tror jag fortfarande att de kan neka.

Finns inget som hindrar din vän att kontakta verkstaden, han får börja med vad de erbjuder för lösning när det inte kan göras i person.

Okej, jag ska be min vän kontakta verkstaden då. Tack för alla tips och råd!

