LENOVO System X 3650 M5

LENOVO System X 3650 2U server
Specs:
CPU: 2X Intel Xeon E5 - 2620 v4 14nm @ base 2.10Ghz boost 3.0Ghz
RAM: 9X32Gb totalt 288gb 2400MT DDR4
LAN: 4x SFP 1Gbit. 4Gbit i LAG
PSU: 2x 750w
3x 1Gbit LAN RJ45
1x VGA
2x IMM
2x USB gen 3
4st diskslädar följer med. EJ DISKAR! SAS backplane.
3x diskar på 1.2TB/disk kan följa med vid rätt pris.

Börjar bud på 3000

Kan skickas men du betalar och du tar risken...

Annonsen är avslutad

