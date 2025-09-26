LENOVO System X 3650 M5

LENOVO System X 3650 2U server

Specs:

CPU: 2X Intel Xeon E5 - 2620 v4 14nm @ base 2.10Ghz boost 3.0Ghz

RAM: 9X32Gb totalt 288gb 2400MT DDR4

LAN: 4x SFP 1Gbit. 4Gbit i LAG

PSU: 2x 750w

3x 1Gbit LAN RJ45

1x VGA

2x IMM

2x USB gen 3

4st diskslädar följer med. EJ DISKAR! SAS backplane.

3x diskar på 1.2TB/disk kan följa med vid rätt pris.

Börjar bud på 3000

Kan skickas men du betalar och du tar risken...

