Lenovo ThinkCentre M720q felsökning

Hej har en mini pc med i5 9500T som jag köpte begagnad. Satt i en nvme och ram och köpte en laddare men den vill inte starta. Har mätt laddaren med multimeter den är på 135w och ger ström. Han som sålde laddaren är schysst och har gett mig tips på felsök. Jag ska ta ut ett litet batteri i datorn och sätta i laddaren. Om då startknappen blinkar finns det hopp säger han. Om den inte lyser säger han att moderkortet är kört. Tänkte bara skriva här innan jag testar, kanske nån som har något tips?