Google Pixel 10 Pro Obsidian, oöppnad

Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian. Levererades idag, ny i oöppnad förpackning via Telia/Halebop (kvitto finns).

Köpt i samband med bra deal vi förlängning av mitt befintliga abonnemang; min gamla mobil får tugga på ett tag till då varje slant går till bostadssparande.

Budgivning, med målbild kring 7800 kr.

Hämtas centralt i Umeå, eller skickas enligt köparens önskemål - frakt betalas således av köparen.

Läs hela annonsen här