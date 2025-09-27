SweClockers drop!
Google Pixel 10 Pro Obsidian, oöppnad

Google Pixel 10 Pro Obsidian, oöppnad

Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian. Levererades idag, ny i oöppnad förpackning via Telia/Halebop (kvitto finns).

Köpt i samband med bra deal vi förlängning av mitt befintliga abonnemang; min gamla mobil får tugga på ett tag till då varje slant går till bostadssparande.

Budgivning, med målbild kring 7800 kr.

Hämtas centralt i Umeå, eller skickas enligt köparens önskemål - frakt betalas således av köparen.

Nytt bud: 6 500 kr Kan mötas upp i Umeå
Nytt bud: 7 000 kr + frakt
Skrivet av Larskrister:

6 500 kr Kan mötas upp i Umeå

Skrivet av Jerra94:

7 000 kr + frakt

Tack! Noterar dessa bud. Håller dörrar öppna fram till söndag kväll eller möjligen tidigt nästa vecka.

