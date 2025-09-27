Google Pixel 10 Pro Obsidian, oöppnad

Nameless
Google Pixel 10 Pro 128GB Obsidian. Levererades idag, ny i oöppnad förpackning via Telia/Halebop (kvitto finns).
Köpt i samband med bra deal vi förlängning av mitt befintliga abonnemang; min gamla mobil får tugga på ett tag till då varje slant går till bostadssparande.
Budgivning, med målbild kring 7800 kr.
Hämtas centralt i Umeå, eller skickas enligt köparens önskemål - frakt betalas således av köparen.
6 500 kr Kan mötas upp i Umeå
7 000 kr + frakt
Tack! Noterar dessa bud. Håller dörrar öppna fram till söndag kväll eller möjligen tidigt nästa vecka.
