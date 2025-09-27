SweClockers drop!
Köpråd till farsan, w11 billigt

Tjenare,

Farsan behöver en ny dator då hans nuvarande inte stödjer W11 och han vill uppgradera nu när stödet för W10 försvinner. Jag skulle behöva lite hjälp med att hitta något till honom så billigt som möjligt men ändå inte begagnat då han vill ha garanti osv om något inte skulle fungera. Av samma anledning så ser han gärna att allt köps på samma ställe och då gärna från en butik som också har en fysisk butik.
Han har 70 år och använder datorn till att surfa, kolla youtube och lite excel grejer. Så inga spel, inget direkt tungt.

Han har 1-2 HDD som han vill behålla. Jag föreslog först en mini-pc men har ingen direkt erfarenhet av att köra en NAS eller någon annan lagringslösning. Skulle en billig mini-pc och billig NAS vara ett bättre/bra alternativ till bygge?

Jag har satt ihop detta nu, är det någon som har bättre förslag? Eller som ser att man skulle kunna byta ut något? Kanske få ner den i pris mer?

https://www.inet.se/datorbygge/b1707502/farsan

Medlem

Om det är användningsområdena, varför skulle du bygga en dator istället för att bara köra en liten färdig maskin?

Jag köpte en sån här för en vecka sen (för 2200, och det finns motsvarande till det priset) https://www.amazon.se/BOSGAME-E2-Business-trippelsk%C3%A4rm-B... för att ha till htpc och den fungerar perfekt.

Medlem

Dom tidigare sagt..
Hjälp han köpa en mini-pc istället dom är så pass små och kraftfulla idag. Finns på både inet, NetOnNet och Elgiganten om han vill handla i fysisk butik istället för på nätet.

Medlem
Glömde nämna det att han har ett par HDD som han vill ha kvar och flyta över till en ny dator. Jag var också först inne på en mini-pc.

Eller skulle en mini-pc och en NAS vara ett bättre val?

Medlem
Behöver ju inte vara en NAS, finns DAS modeller som fungerar som vilken extern hårddisk som helst som tar flera diskar på en gång.
T.ex: https://www.inet.se/produkt/4903171/icy-box-hdd-kabinett-4xhd...
eller https://www.proshop.se/Datalagring/QNAP-TR-004-4-Bay/2693269

Medlem
Ok, det förklarar varför du vill bygga.

Då har jag färre råd att ge. Lycka till

Medlem
Det är viktigt att det bara är ett par då, för lådan du valt har bara plats för 2 stycken 3.5"-diskar. Moderna chassin är alldeles för små...

Medlem

Billig licens, eller billig dator?

Du behöver inte uppgradera till en ny maskin för Windows 11. Jag har själv installerat det på äldre maskiner utan TCPA-chip med hjälp av Rufus. På GitHub finns ett konto med namnet massgravel som har massvis med Powershell-skript för att modifiera systemet efter installation. Vill du gå längre finns även ameliorated.io och AtlasOS, som kan modifiera UI så det beter sig mer som Windows 10.

Inget av det här påverkar tillgängligheten av säkerhetsuppdateringar. Se bara till att ha systemet i ett tillstånd som passar farsan. Automatiska uppdateringar är något jag inte vill ha, men som säkert passar ens äldre familjemedlemmar.

Jag har kört Rufus, massgravel och Atlas på spelmaskinen utan problem. På två spel-laptops, en av dem ASUS G751 körde jag Rufus och massgravel. Samtliga har fungerat mycket bra. Grålicenser, alltså när man köper nyckel på Ebay eller någon skum hemsida, är ofta opålitliga och kan komma från brottslig verksamhet. Så du kan hävda moraliskt övertag om tar den hårda vägen.

Snusfri

Jag skulle köpa något i den här stilen.

https://www.inet.se/lista/8hvCe/pappasburk

Först skulle jag koppla in den nya externa HDD'n i den gamla datorn och kopiera över allt från de 1-2st hårddiskarna han har nu till den nya externa och sedan lägga de gamla hårddiskarna på hyllan som en backup.

Sedan ha den nya fräscha externa hårddisken inkopplad till mini-pc'n.

Behöver han inte 6TB så kan man spara in en femhundring och ta en Seagate Expansion Portable 4TB istället.

