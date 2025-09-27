Köpråd till farsan, w11 billigt

Tjenare,

Farsan behöver en ny dator då hans nuvarande inte stödjer W11 och han vill uppgradera nu när stödet för W10 försvinner. Jag skulle behöva lite hjälp med att hitta något till honom så billigt som möjligt men ändå inte begagnat då han vill ha garanti osv om något inte skulle fungera. Av samma anledning så ser han gärna att allt köps på samma ställe och då gärna från en butik som också har en fysisk butik.

Han har 70 år och använder datorn till att surfa, kolla youtube och lite excel grejer. Så inga spel, inget direkt tungt.

Han har 1-2 HDD som han vill behålla. Jag föreslog först en mini-pc men har ingen direkt erfarenhet av att köra en NAS eller någon annan lagringslösning. Skulle en billig mini-pc och billig NAS vara ett bättre/bra alternativ till bygge?

Jag har satt ihop detta nu, är det någon som har bättre förslag? Eller som ser att man skulle kunna byta ut något? Kanske få ner den i pris mer?

https://www.inet.se/datorbygge/b1707502/farsan