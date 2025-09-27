SweClockers drop!
Notepad (Anteckningar), tips?

1
Medlem

Notepad (Anteckningar), tips?

Hej.
Har kört Notepad sen urminnes tider för textfiler.
Men numera irriterar jag mig på att den inte frågar om jag vill spara när jag ska stänga appen.
Om man senare öppnar en annan textfil så läggs de i olika flikar upptill. Där den först öppnade/redigerade filen fortfarande inte är sparad.

Provade alternativet Notepad++, men den är likadan. Och Wordpad finns visst inte kvar längre.

Någon som vet en annan enkel och bra app för textfiler?

Medlem

Libre office kanske kan vara något, gratis så testa kan du alltid göra.

Medlem

Notion använder jag (utöver apple notes)
Sparas i molnet. Går att använda på flera enheter. Är också gratis, finns betalalternativ men tror inte direkt privatpersoner är i behov av funktionerna som man får.

Medlem
Det finns ju en inställning där man kan stänga av denna funktion. Testa det. (jag har avinstallerat anteckningar och kör notepad++ så kan inte visa inställningen)

Medlem
Medlem
Nä, vill inte ignorera ändringar

Medlem
Testat nu. Verkar bra. Kör på den.
/Tack

Medlem
Den startar utan att ha osparade flikar.
När du vill avsluta frågar den om du vill spara.

Medlem
Nja. När jag öppnar Notepad genom att klicka på en textfil så läggs denna tillsammans med andra textfiler i olika flikar.
Vissa av dessa har en punkt i fliken, vilket betyder att den inte är sparad.
Lämnar man Notepad så får man ingen fråga om man vill spara.
Dessa filer blir inte sparade med mindre än att man klickar på dessa flikar och trycker på spara, innan man lämnar Notepad med X högst upp till höger som vanligt.
En klar försämring mot tidigare versioner.

Medlem
New feature added in Notepad 6.6 for which the release notes say:

The main feature of this release is Session snapshot & periodic backup. If this feature is enabled (enabled by default), user won't be asked to save unsaved file as he quits Notepad++, and on startup Notepad++ restores the unsaved file and unsaved untitled document of last session.

Medlem
Så ska det inte funka med den inställningen.
Jag dubbelkollar när jag sitter vid datorn igen.

Fattar inte varför de ändrat detta överhuvudtaget.

Medlem

Kate är trevlig. Härstammar från linux, men finns för windows. Möjligen lite bloat som notepad-ersättare, men…
Ser man förbi det, så kan den ju ersätta många andra program efter den kan hantera programkod osså.

1
