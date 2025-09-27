Notepad (Anteckningar), tips?

Hej.

Har kört Notepad sen urminnes tider för textfiler.

Men numera irriterar jag mig på att den inte frågar om jag vill spara när jag ska stänga appen.

Om man senare öppnar en annan textfil så läggs de i olika flikar upptill. Där den först öppnade/redigerade filen fortfarande inte är sparad.

Provade alternativet Notepad++, men den är likadan. Och Wordpad finns visst inte kvar längre.

Någon som vet en annan enkel och bra app för textfiler?