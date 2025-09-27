Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16
Notepad (Anteckningar), tips?
Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D Kylare: Noctua NH-D14 Modermodem: ASUS TUF Gaming B650M-Plus RAM: Kingston Fury Beast 6000MHz 64GB GPU: PowerColor Radeon RX 6900 XT 16GB Red Devil Ultimate Chassi: Fractal Design Define Mini C PSU: Corsair RM750x SSD: Kingston KC3000 2TB NVMe Skärm: Samsung 49" Odyssey G9 240 Hz Tgb: Keychron Q6 Brown Mus: Logitech MX Master 3S Högtalare: Audio Pro Addon T14 OS: MS Windows 11 Pro ISP: Bahnhof 500/500Mbit Tillbehör: Staropramen & Noblechairs Hero
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D Kylare: Noctua NH-D14 Modermodem: ASUS TUF Gaming B650M-Plus RAM: Kingston Fury Beast 6000MHz 64GB GPU: PowerColor Radeon RX 6900 XT 16GB Red Devil Ultimate Chassi: Fractal Design Define Mini C PSU: Corsair RM750x SSD: Kingston KC3000 2TB NVMe Skärm: Samsung 49" Odyssey G9 240 Hz Tgb: Keychron Q6 Brown Mus: Logitech MX Master 3S Högtalare: Audio Pro Addon T14 OS: MS Windows 11 Pro ISP: Bahnhof 500/500Mbit Tillbehör: Staropramen & Noblechairs Hero
www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.
// men vad vet jag, fråga en expert istället