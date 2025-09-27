Varför besöker google samma sida som mig

Håller på att skriva en enklare webbserver på skoj.

Satt och tittade i loggen när jag provade att surfa in på webbservern via mobilen när jag såg följande.

Ett par olika ip adresser från google besöker samma url som mig, undrar vad de gör med infon?

20250927 103504 192.168.1.1 #1 /public/fotofavicon.ico 20250927 103525 192.168.1.1 #1 /public/kort/index.html 20250927 103525 192.168.1.1 #1 /public/kort/image/meny.html 20250927 103525 192.168.1.1 #2 /public/kort/start.html 20250927 103525 192.168.1.1 #2 /public/kort/black.html 20250927 103529 66.249.81.100 #1 /public/kort/index.html 20250927 103529 66.249.81.100 #1 /public/kort/index.html 20250927 103529 66.249.81.100 #1 /public/kort/black.html 20250927 103529 66.249.81.101 #2 /public/kort/image/meny.html 20250927 103529 66.249.81.100 #1 /public/kort/black.html 20250927 103529 66.249.81.100 #2 /public/kort/start.html 20250927 103529 66.249.83.12 #1 /public/kort/index.html 20250927 103530 66.249.83.13 #1 /public/kort/black.html 20250927 103530 66.249.83.1 #2 /public/kort/black.html 20250927 103530 66.249.83.13 #1 /public/kort/image/meny.html 20250927 103530 66.249.83.1 #1 /public/kort/start.html