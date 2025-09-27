Gratis! Nytt oanvänt 1000D Corsair monster chassi

skriv gärna meddelande om du har funderingar.

Helt gratis om du hämtar upp hemma hos mig.

Håller ej på chassit. Först till kvarn gäller.

Chassit är nytt, oanvänt och inte ens uppackad ur transport kartongen.

Orten är EJ BISKOPSGÅRDEN! Det är över 80 mils avstånd mellan tråkiga biskopsgården & Glada BISPGÅRDEN.

Så för er som bor tex i östersund, umeå, sundsvall, liden, hammarstrand, stugun, kramfors, med mera så är detta en väldigt bra möjlighet att få ett enormt bra chassi helt gratis.

Eller tex om du är på genomresa eller känner någon i närheten. som kan komma och hämta

Då skulle jag nog rekommendera du funderar på att skaffa ett lian li v3000 plus. istället

Vill bli av med chassit då jag planerar att fokusera mer på trädgård samt har skaffat mindre chassi för nybygge av dator.

Samt att det tar plats för mina andra hobbies. Samt blir lättare att städa då den är borta.

