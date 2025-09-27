köpes upppgraderingspaket mobo+cpu

bjornsson
Medlem
Samsung S34E790C |Gigabyte Z490 UD | DDR4 64Gb | i9 - 10850K | Noctua NH-D15 Black | RTX 3070 | Samsung 960 PRO 256GB M.2 |
UnRAID - 2*1Tb SSD Cache 4*8Tb Storage - Xeon E5-2697 - 64Gb DDR3
Önskar köpa ett uppgraderingspaket.
Intel eller AMD spelar ingen roll, har dålig koll på AMD men intel I7 i 8000 eller 9000 serien även I5 kan vara intressant. Medföljer det minnen/kylare så ses det som en bonus
Eller AMD i motsvarande prestanda.
Ska jobba mot ett 3060TI kort.
Ska kunna skickas.
