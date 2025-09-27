Tyck till om SweClockers medlemsvillkor (utkast)

Tjo!

Senaste veckan har jag jobbat med att uppdatera våra medlemsvillkor som skrevs för ganska många år sedan nu. Nu har jag landat i ett utkast jag tycker känns bra och tydligt.

De behöver bli tydligare, lättare att förstå och för allas skull ska det bli tydligt i vilka syften din data används, på vilken rättslig grund, vad dina rättigheter är och generellt vad man kan förvänta sig som medlem. Det ska också vara tydligare för alla som jobbar på Geeks. Även så samspelet mellan att vara medlem och hur man bidrar till gemenskapen.

Det jag skulle vilja be just dig om är att läsa igenom, markera ord eller stycken du har frågor, tankar eller synpunkter om och lämna en kommentar (direkt i utkastet).

Har även inkluderat utkast på nyhet på SweClockers och även en Q&A för ytterligare tydlighet.

Gamla: https://www.sweclockers.com/gdpr

Utkast nya: https://docs.google.com/document/d/1mwoRrMb5r3nOHh38-XlXWuPAx...

Tack till dig som är med och bidrar!