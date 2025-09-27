SweClockers drop!
Är detta något att ha? JVC RX-5022R reciever och JBL TLX 5000 högtalare

Är detta något att ha? JVC RX-5022R reciever och JBL TLX 5000 högtalare

Har fått ärva ett par högtalare och en receiver av lite äldre modell men då jag kan ganska lite om hi-fi så har jag ingen aning egentligen om det är något värde (monetärt eller funktionellt) i prylarna eller om det är mer på nivån att skicka till en lokal secondhand butik.

Det rör sig om en JVC RX-5022R reciever med lite ytliga skavanker på ovansidan och utan fjärrkontrol, men som verkar fungera helt normalt annars, samt ett par JBL TLX 5000 som är lite skrapade i sin svarta träfinish men verkar i övrigt oskadda.

Har fått ärva ett par högtalare och en receiver av lite äldre modell men då jag kan ganska lite om hi-fi så har jag ingen aning egentligen om det är något värde (monetärt eller funktionellt) i prylarna eller om det är mer på nivån att skicka till en lokal secondhand butik.

Det rör sig om en JVC RX-5022R reciever med lite ytliga skavanker på ovansidan och utan fjärrkontrol, men som verkar fungera helt normalt annars, samt ett par JBL TLX 5000 som är lite skrapade i sin svarta träfinish men verkar i övrigt oskadda.

Recivern värkar inte vara värd mycket. Och du du saknar kontrollen med så.
https://www.hifishark.com/model/jvc-rx-5022-r
(Den på blocket är 500kr eller bud)

Högtalarena är lite mer. Men inga super priser direkt.
https://www.hifishark.com/search?q=JBL+TLX+5000

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

Hej!

Rent ekonomiskt så är värdet av båda produkterna väldigt lågt. Men dom kanske har ett affektionsvärde för dig? Det skulle åtminstone jag förmodligen tycka om det är ett arv.

Både JVC och JBL var väldigt stora och poppis under famförallt 1970/80-talet. Som alla fabrikat gjorde dom både bra, medelbra och ganska dåliga modeller och som prissattes därefter. Vilket kvalitet just dina ärvda modeller har, vet jag inte. Men det spelar ju ingen roll egentligen, för frågan är: tycker du att ljudkvaliteten är bra när du testar dom? Det är ju dina egna öron som avgör om dom låter bra eller ej. Lita på dina öron mer än på någonting annat!

Trots att dessa högtalare och reciever nu har några år på nacken, så behöver de inte vara sämre för det ur ren ljudsynpunkt. Oxidation kan dock ha uppstått på ratt-reglage och/eller knappar/vippbrytare så att det kan låta som knaster i högtalarna. Men om detta har skett så är det enkelt (och nästan kostnadsfritt) att själv åtgärda detta med Isopropanol.

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

