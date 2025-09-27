Är detta något att ha? JVC RX-5022R reciever och JBL TLX 5000 högtalare

Hej!

Rent ekonomiskt så är värdet av båda produkterna väldigt lågt. Men dom kanske har ett affektionsvärde för dig? Det skulle åtminstone jag förmodligen tycka om det är ett arv.

Både JVC och JBL var väldigt stora och poppis under famförallt 1970/80-talet. Som alla fabrikat gjorde dom både bra, medelbra och ganska dåliga modeller och som prissattes därefter. Vilket kvalitet just dina ärvda modeller har, vet jag inte. Men det spelar ju ingen roll egentligen, för frågan är: tycker du att ljudkvaliteten är bra när du testar dom? Det är ju dina egna öron som avgör om dom låter bra eller ej. Lita på dina öron mer än på någonting annat!

Trots att dessa högtalare och reciever nu har några år på nacken, så behöver de inte vara sämre för det ur ren ljudsynpunkt. Oxidation kan dock ha uppstått på ratt-reglage och/eller knappar/vippbrytare så att det kan låta som knaster i högtalarna. Men om detta har skett så är det enkelt (och nästan kostnadsfritt) att själv åtgärda detta med Isopropanol.