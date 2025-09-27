Köpråd: Gaming-PC för ca 15-20k

Hej!

Jag skulle vilja ha hjälp med att välja ut delar för en komplett gaming-PC för en budget på ca 15 - 20 000 kr, gärna via Inet så att jag kan använda deras tjänst för att bygga ihop datorn.

Skulle inte säga att jag har några jättenischade krav, men skulle vilja kunna spela moderna spel (t.ex. Baldurs Gate 3 och Clair Obscur: Expedition 33) med bra inställningar. Dock hade det önskats att datorn har möjlighet att ansluta till internet via wifi, så jag antar att det sätter några krav på moderkortet.

I övrigt är det ok om bygget inte inkluderar Windows, då jag tror jag är bekväm med att installera det på egen hand, men hade någon kunnat tipsa om ett bra ställe där man kan köpa en licensnyckel?

Bonusfråga: För ovanstående bygge, hade någon kunnat rekommendera en bra/prisvärd skärm? Behöver inte ingå i budgeten och behöver inte heller vara från Inet.

Tack så mycket på förhand!