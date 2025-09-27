SweClockers drop!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Behöver lite köp support

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Behöver lite köp support

Hej,
Ett tag sedan jag monterade ihopp dator nu och känner mig rostig och har inte följt med vad som är det senaste.
Helst en dator så billigt som möjligt men kan stretcha mig lite över 20k.

Hur som helst jag vill ha en dator som klarar det mesta nu, och som håller kanke fem år med några uppdatering på vägen om så behövs.
Jag sitter med en monitor, Predator 34" x1440, tror inte jag kommer byta till 4k i det närmaste.
Spelen jag vill kunna köra är DCS, IL2, SCUM, kanske ARMA - sedan med in ny dator vill jag kunna köra senaste spelen.

CPU: verkar 7800X3D vara prisvärd
GPU: osäker på vad jag behöver, verkar som spelen jag kört har föredragit Nvidia historsikt, men att AMD blivit bättre, sedan verkar Nvidias prisning var lite väll saftigt.
Mobo: villka modeller rekomenderas, samt är det några kort man skall undvika?
RAM: Kingston Fury 2*16 6000Hx CL30 är bra val har jag förstått
Hårdisk: Här behöver jag hälp med primär disken? Jag hade tänkt mig M.2 2T, men sedan är jag lite lost då de kommer med lite olika generationer och hastigheter, tidigare byggen har jag försökt få så bra grejer som möjligt, råd?
PSU: klarar man sig med 850W, vilka är bra och villka skall man undvika?
Kylare: vatten eller luft?
Jag kommer att behöva en win11 licens också

En dator som verkar prisvärd, går att konfigurera om är denna från Komplett, https://www.komplett.se/configure/1321660/gaming/gamingdator/...
Är dett något att satsa på, samt är det något man skulle ändra på, tänker minnen och hårddisk kanske?

Tack på förhand,
Jonas

Visa signatur

Antec P280, Corsair 520W, Gigabyte HD5850, Gigabyte P55UD4, CPU I5 + Cooler Master Hyper 212 EVO, Corsair DDR3 1600 2x2, WD500G Black, Samsung SSD 128
IRTracker4, Hotas Cougar, Rudder pedals(home made) mm

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

PSU: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akCHL7Vhzk_EhrpIGkz8z...
GPU:

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar