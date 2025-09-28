7800xt ingen post, vit lampa på Asus tuf.

Första starten gick till Windows installation men korrumperad bild när jag skrev win pass key.

Allt nytt utom gpu,, som gått bra i äldre config...

Nu vattenkylning med Corsair hydro x plus alpha cool eisblock på gpu.

I bios såg allt bra ut, gick vidare med default och usb Windows.

Asus tuf b850 plus wifi

9800x3d

Corsair cl30 6000 32gb

Corsair rm750e ATX. 3.1

Vattenkylning en gör felsökning krånglig. Ena kontakten för PCIe ström på gpu kom med ut cirka 7 mm längre, jag ser ju att plastsocketen kring 8-pin följer med ut en bit, vet inte om pinnar är skadade bakom.

Har rengjort kontaktytorna för PCIe x16, bytt kablar för ström till gpu till atx3.1, även provat mata från PCIe 8-pin, provat en dimm i B2.

Misstänker kontakten i gpu, för startup laddar tangentbordet om jag bara använder första 8pin på gpu, men ingen bild eller bios.

Bara vga vitt ljus...

Höger kontakt sticker ut, men pinnarna är bra ut.

Tips?