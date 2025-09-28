Define R5, 10400F, 32GB, 1070, m.2 500GB + 2x HDD

Har precis hjälpt sonen att med att få igång sin nya PC, så nu är hans gamla burk till försäljning.

OBS!

Han bor i hem med katt, men jag har gjort vad jag kan för att sanera burken från eventuella spår av hår.

Chassi : Fractal Define R5

PSU : Cooler Master V700

MB : MSI MAG B460M Bazooka

CPU : Inte I5-10400F

Kylare : Be Quiet! Pure Rock 2

Minne : 32GB (4x 8GB) Crucial Ballistix

GPU : MSI 1070 Gaming X

M.2 : Kingston SA2000 500GB

HDD1 : Seagate Barracuda ST3000, 3TB

HDD2 : Seagate Barracuda ST1000, 1TB

(2st hdd-vaggor saknas)

Fläktar:

2x Fractal 140 i fronten

2x Be Quiet! 120 på kylaren

1x Be Quiet! 140 bak

1x Noctua 140 + 1x Noctua 120 i toppen

Budgivning fram till senast fredag 3/10 kl. 17:00.

Kan avsluta tidigare om jag känner att tillräckligt bud inkommit, eller inte sälja alls om jag inte tycker buden är tillräckliga.

Jag ids inte splitta på burken och lägga upp annonser på eventuellt kvarvarande delare, så vänligen buda på hela burken.

Vi har ingen kartong kvar till chassit, så den bör hämtas på plats.

Läs hela annonsen här