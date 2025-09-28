| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |
Koppla bort alla fläktar i lådan, vad tror ni, värmen ok?
glemmy
Medlem ★
●
Visa signatur
Solen i africa! Hjälp snabbt. Tävling i klassen!
Det var High noon.
Om solen i Africa en truckförare kommer från East till Weast på huvudvägen. och exact vid eqvatorn vid Africa. Landskapet är totalt slät. På en tidpunkt var solen så ett par telestolpar gjorde så att det blev skugga.
3 gissar jag på, men kan inte förklara?
oooskar
Medlem ★
●
Visa signatur
Dator: Ja
Telefon: Ja
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Pirum
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave