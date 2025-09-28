SweClockers drop!
Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Koppla bort alla fläktar i lådan, vad tror ni, värmen ok?

Medlem

Koppla bort alla fläktar i lådan, vad tror ni, värmen ok?

En dator enbart för media med Kodi, inget annat.

Sitter med ett äldre moderkort, ett acer av nåt slag från 2011, funkar fint med en i7 2600 cpu men en ny stor tyst Zalman CPU fläkt.
Sedan sitter allt i en ny låda med tillhörande 4st 120mm fläktar, 3 på fronten o 1 på baksidan.

Finns bara ett uttag på moderkortet som heter system fan.
kan bara koppla in 3 fläktar där,(2 fram o 1 bak) begränsning av kablar som följde med.
Oavsett så vill jag ha ner nivån på rpm, vill ha de tyst, första prio.

Installera Fancontrol, denna funka fint på mina andra datorer, men problemet med detta moderkort är att den inte känner av att de finns några andra fläktar att kontrollera än de på grafikkortet.

inne på BIOS finns absolut inget att reglera varkens CPU eller Systemfan med.

Har 2 alternativ som jag ser det, koppla bort alla fläktar i lådan, enbart låta CPU fläkten vara kvar, den är så pass tyst att den inte stör. Eller så köper jag en fläkt kontroller av något slag där jag jag koppla in de fläktar jag vill och styra dom med ett vred.
Gillar inte sista alternativet av två skäl: vet ej vart man köper en sådan, googlat med tycker de jag hittar kostar för mycket, vill ju inte lägga mer än max 200kr för de hela med frakt.

Så kommer nog koppla bort alla fläktar i lådan, tror ni CPU och Grafikkort kommer hålla sig OK svala? tänk er Kodi decode videofiler enbart.

Alternativt prova en annan software än Fancontrol, men om inte denna hittar styrning till dessa fläktar är nog cahnsen lite att någon annan software fixar de.

Tar gärna mot andra tips, förslag så klart.

Medlem

4 fläktar låter överdrivet. Nätaggregatet har väl också en fläkt så i praktiken har du nu fem fläktar?
Om du stoppar alla chassifläkt kommer nätaggregatets fläkt och CPU-fläkten (grafikkort också om du har ett dedikerat sådant) behöva varva upp mer för att hålla nere temperaturen. Men med låg last är det inte säkert att det är märkbart.
Jag skulle ändå välja att ha igång minst en chassifläkt, förslagsvis den bak vid IO-panelen.

En billig ghettolösning är att koppla in den på i en molexkontakt, på 5 eller 7 volt, eventuellt köpa färdig skarvkontakt med fläktmotstånd.

Medlem
Skrivet av glemmy:

...
Jag skulle ändå välja att ha igång minst en chassifläkt, förslagsvis den bak vid IO-panelen.

En billig ghettolösning är att koppla in den på i en molexkontakt, på 5 eller 7 volt, eventuellt köpa färdig skarvkontakt med fläktmotstånd.

Jag tycker också detta låter som bästa lösningen.
När det gäller skarvkontakt med motstånd finns t.ex. Noctua Low Noise adapter, som ofta följer med deras kylare, så det borde gå att få tag i begagnat billigt från folk som har över. Eftersom det bara handlar om att sätta en resistor (50 ohm tror jag de använder) i serie på 12V-kabeln är också lätt att tillverka en själv om man tycker om sådant, eller köpa billigt från t.ex. Aliexpress/Amazon.

Medlem
troligen samma problem här som jag beskrev i denna tråden
#20993890

troligen missat att installera den nya pawnIO drivaren om du använder v238 eller senare under win10/11.

Medlem

Har kanske missat, men vad har du för grafikkort? Behövs det ens ett? Jag har kört motsvarande cpu överklockat med ett rx580 gpu med en fjuttig chassifläkt, hade ok temp förutom möjligen när jag benchmarkade. Det som lät överlägset mest var gpu-fläktarna förutom när jag slösurfande och de stod still.

