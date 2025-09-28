Koppla bort alla fläktar i lådan, vad tror ni, värmen ok?

En dator enbart för media med Kodi, inget annat.

Sitter med ett äldre moderkort, ett acer av nåt slag från 2011, funkar fint med en i7 2600 cpu men en ny stor tyst Zalman CPU fläkt.

Sedan sitter allt i en ny låda med tillhörande 4st 120mm fläktar, 3 på fronten o 1 på baksidan.

Finns bara ett uttag på moderkortet som heter system fan.

kan bara koppla in 3 fläktar där,(2 fram o 1 bak) begränsning av kablar som följde med.

Oavsett så vill jag ha ner nivån på rpm, vill ha de tyst, första prio.

Installera Fancontrol, denna funka fint på mina andra datorer, men problemet med detta moderkort är att den inte känner av att de finns några andra fläktar att kontrollera än de på grafikkortet.

inne på BIOS finns absolut inget att reglera varkens CPU eller Systemfan med.

Har 2 alternativ som jag ser det, koppla bort alla fläktar i lådan, enbart låta CPU fläkten vara kvar, den är så pass tyst att den inte stör. Eller så köper jag en fläkt kontroller av något slag där jag jag koppla in de fläktar jag vill och styra dom med ett vred.

Gillar inte sista alternativet av två skäl: vet ej vart man köper en sådan, googlat med tycker de jag hittar kostar för mycket, vill ju inte lägga mer än max 200kr för de hela med frakt.

Så kommer nog koppla bort alla fläktar i lådan, tror ni CPU och Grafikkort kommer hålla sig OK svala? tänk er Kodi decode videofiler enbart.

Alternativt prova en annan software än Fancontrol, men om inte denna hittar styrning till dessa fläktar är nog cahnsen lite att någon annan software fixar de.

Tar gärna mot andra tips, förslag så klart.