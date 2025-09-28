PC | 7800XT 16GB | Ryzen 5 7600 | 32GB Ram

KlasBr
Säljes pga omprioriteringar i livet. Endast avhämtning i Falun/Borlänge.
Kan även ta pengar + enklare laptop tex.
CPU: AMD Ryzen 5 7600 (6 kärnor / 12 trådar, 3.8 GHz)
GPU: PowerColor Radeon 7800XT Hellhound 16GB
RAM: 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz Kingston Fury
Moderkort: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
Lagring:
WD Black SN770 2TB NVMe Gen 4 SSD
Seagate IronWolf 8TB HDD
PSU: MSI MPG A850G PCIe5 850W
Kylning: Antec Vortex 360 ARGB AIO
Chassi: Antec P20C ARGB
Pris?
