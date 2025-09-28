Chassi: Corsair 4000D Airflow Moderkort: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
CPU: i5 13600K @ 5Ghz CPU kylare: Noctua NH-D15 Minne: Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000Mhz CL36
GPU: MSI Suprim X RTX 3080 Nätagg: Corsair AX 860i OS disk: Samsung EVO 850 512GB SSD Lagringsdisk: WD 1TB & WD Green 2TB Tangentbord: Corsair Strafe RGB MX Silent Hörlurar: SteelSeries Arctis 7 2019 Skärm: Svive Pyx 34C801 Musmatta: SteelSeries Qck+ Mus: Corsair Sabre RGB
Nintendo Super Mario Bros Wonder bytes mot Super Smash Bros. Ultimate
