SweClockers drop!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Nintendo Super Mario Bros Wonder bytes mot Super Smash Bros. Ultimate

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Nintendo Super Mario Bros Wonder bytes mot Super Smash Bros. Ultimate

Hej,

En chansning här. Barnen vill gärna spela Super Smash Bros. Ultimate, men istället för att hela tiden köpa nytt så testar vi om någon vill byta spel med oss. Detta är ett spel som är avklarat och spelas inte här hemma längre.

Vi erbjuder Super Mario Bros Wonder i fysisk utgåva (kvitto finns från NetonNet).
Byter denna gärna mot Super Smash Bros. Ultimate i fysisk utgåva.

Enklast kanske att mötas upp i Göteborg, annars har jag inga problem att skicka, vi får lita på varandra helt enkelt

En chansning, men om nån är less på Smash Bros och vill testa Mario Wonder, så hör av er

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ett tips om du inte lyckas här, är att sälja det på tradera.
Man brukar få typ 90% av nypriset.
Då kan du köpa ett beg. SSBU på tradera också till typ samma pris eller lägre.

Visa signatur

Chassi: Corsair 4000D Airflow Moderkort: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
CPU: i5 13600K @ 5Ghz CPU kylare: Noctua NH-D15 Minne: Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000Mhz CL36
GPU: MSI Suprim X RTX 3080 Nätagg: Corsair AX 860i OS disk: Samsung EVO 850 512GB SSD Lagringsdisk: WD 1TB & WD Green 2TB Tangentbord: Corsair Strafe RGB MX Silent Hörlurar: SteelSeries Arctis 7 2019 Skärm: Svive Pyx 34C801 Musmatta: SteelSeries Qck+ Mus: Corsair Sabre RGB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

ska kolla om jag har kvar smash eller den frösvan när min swish blev stullen

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar