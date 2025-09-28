| B550 | R5-3600 | Kingston 1Tb M.2 + 860 1Tb | 16Gb XMP3200 | RTX-2070 |
| I7-6700 | 64Gb PC4-2666 | 34Tb | TrueNas Scale |
| Yamaha HTR-4065 | Argos Audio Alto 5 MK2 | SystemOne W100B |
| iPhone 16 Pro 128Gb |
Hjälp med val av itx chassi max 1500kr
Nevil
Medlem
●
Visa signatur
| B550 | R5-3600 | Kingston 1Tb M.2 + 860 1Tb | 16Gb XMP3200 | RTX-2070 |
halojoy
Medlem ★
●
Visa signatur
Core i9 13900K, Geforce GTX 650 Ti, 750W, ASUS Prime Z790, Arctic Liquid Freezer III 360, 32GB, Samsung Pro 990 1TB