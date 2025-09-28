SweClockers drop!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp med val av itx chassi max 1500kr

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hjälp med val av itx chassi max 1500kr

Hej

Går i tankarna på att köpa nytt chassi då jag fått ett annat grafikkort av en kompis som ej passar i min nuvarande burk (hemma bygge)

Har kollat in raw s1 som skulle passa bra för mina delar och plånbok. Någon som har erfarenhet av denna burk eller någon som har tippas på annan itx chassi?

Budget max 1500kr, ska ta 300mm 2,5 slott gpu och 70mm cpu

Mvh

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Extol:

Hej

Går i tankarna på att köpa nytt chassi då jag fått ett annat grafikkort av en kompis som ej passar i min nuvarande burk (hemma bygge)

Har kollat in raw s1 som skulle passa bra för mina delar och plånbok. Någon som har erfarenhet av denna burk eller någon som har tippas på annan itx chassi?

Budget max 1500kr, ska ta 300mm 2,5 slott gpu och 70mm cpu

Mvh

Gå till inlägget

https://www.inet.se/produkt/6601700/phanteks-eclipse-p200a-d-..., Bästa chassit ja haft..

Visa signatur

| B550 | R5-3600 | Kingston 1Tb M.2 + 860 1Tb | 16Gb XMP3200 | RTX-2070 |
| I7-6700 | 64Gb PC4-2666 | 34Tb | TrueNas Scale |
| Yamaha HTR-4065 | Argos Audio Alto 5 MK2 | SystemOne W100B |
| iPhone 16 Pro 128Gb |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ser bra ut!

Visa signatur

Core i9 13900K, Geforce GTX 650 Ti, 750W, ASUS Prime Z790, Arctic Liquid Freezer III 360, 32GB, Samsung Pro 990 1TB

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar