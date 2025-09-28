Asus TUF VG27VQM, välvd 27”, 1080p, 240Hz

Asus VG27VQM 27” välvd 1080p, 240Hz.

Tillverkad mars -23.

Inköpt från Inet 2023-09.

Har försökt att fota, men otroligt svårt att återskapa verkligheten. Jag upplever inte alls så kraftig backlight bleed som syns på bilden med svart bakgrund.

Säljes då grabben köpt en 4k-skärm istället.

Inga repor eller skavanker.

OBS!

Han bor i ett hem med katt, men jag hittar inga spår av hår.

Bud med avslut senast fredag 3/10 kl. 17:00.

Avslutas tidigare om jag anser bud tillräckligt, eller väljer att inte sälja om jag inte anser buden tillräckliga.

Original kartong finnes och kan således skickas.

